Esenzione bollo auto ai possessori legge 104...non per tutti

Al fine della tutela e il supporto dei membri più fragili della popolazione lo Stato italiano ha sancito una normativa ad hoc per coloro che godono della legge 104, in merito alla corresponsione del bollo auto, ovvero la tassa automobilistica regionale da corrispondere in caso di possesso di una vettura regolarmente iscritta al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

Tuttavia, nonostante tale esenzione, in alcuni casi sono capitati degli inconvenienti burocratici. È il caso ad esempio di una signora, residente a Sarego, la quale, essendo in possesso dei requisiti di legge, ha acquistato nel 2019 un’automobile con le agevolazioni previste dalla legge 104, riservate alle persone con invalidità permanente.

A causa di un malinteso verificatosi tra il concessionario e la signora, nessuno si era preoccupato burocraticamente di avanzare la richiesta per l'esenzione del bollo. Solo nel 2022, resasi conto della lacuna, la sig.ra ha provveduto a rivolgersi all'Agenzia delle Entrate per richiedere l'esenzione.

La pubblica amministrazione ha valutato i presupposti e riconosciuto l'esenzione stabilendo però la decorrenza della suddetta a partire dalla data di domanda, senza tener conto dei tre anni precedenti ovvero a partire dalla data di acquisto.

Così, per tale motivo, la sig.ra P.L. si è rivolta all'associazione "Consumatori24" che ha presentato istanza di rettifica in autotutela presso l'Agenza delle Entrate di Vicenza. Infatti, la normativa non preclude la possibilità dell'adozione di un provvedimento in forma retroattiva, né la specifica norma prevedeva nulla in particolare a riguardo della retroattività. Pertanto l'amministrazione pubblica, alla quale va rivolto un plauso per l'efficienza, a seguito dell’istanza ha modificato il provvedimento originario accogliendo il ricorso e annullando i bolli auto anche degli anni precedenti. --