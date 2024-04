Elba, scatta l'IRC di Ceccato jr.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Finalmente ci siamo, il tempo della preparazione è terminato e sarà presto sostituito da uno dei palcoscenici più blasonati in Italia e non solo. È in arrivo il Rally Elba, prima tappa di un International Rally Cup che vedrà tra i protagonisti anche Giovanni Ceccato, all'esordio in un contesto prestigioso ed altamente competitivo. Il portacolori di Dimensione Corse sarà della partita per tutti gli appuntamenti previsti dal calendario 2024, ad iniziare da quello con l'isola toscana che lo vedrà ritornare al volante della Renault Clio Rally5 di GF Racing, sempre affiancato a destra da Ronny Celli. “Siamo super emozionati” – racconta Ceccato – “perchè stanno per iniziare le gare che contano davvero. Ci stiamo preparando al meglio e siamo curiosi di vedere dove ci potremo posizionare nel confronto diretto con i nostri avversari. Non sappiamo contro chi andremo a scontrarci ma non vediamo l'ora di iniziare. Diciamo che stiamo vivendo una sorta di tensione positiva.” Il ventiquattrenne da Bassano del Grappa, reduce da un più che positivo Camunia, sta quindi posando il primo mattone su quello che sarà certamente un interessante percorso di crescita. “Al Camunia abbiamo ritrovato il sorriso e la fiducia in noi stessi” – continua Ceccato – “quindi possiamo dire di essere partiti da un bel punto per iniziare a lavorare. Abbiamo dalla nostra un team estremamente professionale e l'affiatamento con Ronny cresce a dismisura. Siamo pronti per affrontare questa sfida, la più importante che abbia vissuto da quando ho iniziato nei rally.” Una delle classiche nostrane, l'Elba che spegnerà la sua cinquantasettesima candelina, è pronta a mettere in scena un'edizione che si articolerà su due giornate di gara. Si partirà Venerdì 26 Aprile con la “Capoliveri” (9,80 km), antipasto di una “Volterraio - Cavo” (26,95 km) che, data la sua lunghezza, sarà già in grado di delineare i valori in campo. La frazione di apertura si concluderà con la ripetizione in notturna della “Capoliveri”. Il Sabato seguente, 27 Aprile, spazio alla “Due Mari” (19,01 km) ed alla “Due Colli” (12,38 km) che animeranno la tarda mattinata, dando poi strada alla “Marciana Marina - Marciana - Campo” (18,52 km) che farà coppia con la “Monumento” (6,16 km). “Ci aspettiamo una gara difficile” – aggiunge Ceccato – “con strade complicate, rotte, strette e con l'incognita della salsedine che andrà a rendere molto scivoloso il fondo. Saranno prove lunghe quindi dovremo anche abituarci a mantenere alta la concentrazione per tanto tempo. Cercheremo di fare del nostro meglio, questo è indubbio, perchè vogliamo partire con il piede giusto. Sappiamo di essere degli esordienti nell'IRC quindi vogliamo arrivare e fare punti. Se poi dovesse anche aggiungersi un buon risultato ben venga ma l'obiettivo primario è quello di guardare alla lunga, in proiezione campionato, perchè dovremo imparare ad essere costanti.”