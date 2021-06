Scenari per il dopo-pandemia, il partenariato pubblico-privato per la ripartenza del territorio 

È in programma per giovedì 27 maggio alle ore 9:30 il webinar sul tema del partenariato pubblico-privato come strumento innovativo e off balance sotto il profilo contabile per la realizzazione o riqualificazione di opere pubbliche. L’incontro online è organizzato da Banca delle Terre Venete in collaborazione con la propria capogruppo Iccrea Banca ed è patrocinato da ANCI Veneto e dalle Province di Treviso e Vicenza.

Gianfranco Sasso, Presidente di Banca delle Terre Venete, spiega così l’obiettivo del webinar: «Ripartire dagli spazi destinati alla comunità, quali scuole, palazzetti dello sport, piscine ed in generale edifici pubblici crediamo debba essere una priorità, a maggior ragione per un territorio come il nostro vocato al volontariato, alla cultura e allo sport. Banca delle Terre Venete, vicina alle comunità e alle sue esigenze e da sempre attenta a questi ambiti, ha pensato a questo incontro informativo per contribuire alla ripartenza del territorio con uno strumento che facilita la gestione finanziaria delle opere da parte delle amministrazioni pubbliche. Oltre un anno di pandemia ha limitato le nostre occasioni di socialità, aggregazione, pratica sportiva, facendocene sentire la mancanza ma soprattutto capire l’importanza: ora è il momento di progettare e adeguare gli spazi per un nuovo inizio, per un nuovo stare insieme».

La tematica, pensata quale occasione di approfondimento sia per gli enti pubblici che per le imprese di costruzioni edili del territorio, sarà affrontata da diversi punti di vista, grazie all’intervento di relatori esperti di ogni settore coinvolto. Per il Comune di Vicenza, Mauro Bellesia, Responsabile del Dipartimento delle Finanze e dello Sviluppo economico, illustrerà i profili finanziari e contabili del partenariato pubblico-privato; Massimo Cocchi, CEO del Consorzio Ercole, gruppo industriale di Villa d'Adda (BG) specializzato nella realizzazione e manutenzione di impianti sportivi, affronterà la tematica dal lato dei costruttori, mentre Mario De Vita, Ex Segretario Comunale del Comune di Torri di Quartesolo relazionerà sul caso dello stadio comunale di Lerino.

Per la parte finanziaria, Martino Patteri, Responsabile Public Finance di Iccrea Banca, illustrerà il ruolo del soggetto finanziatore nelle operazioni di leasing pubblico, la forma particolare di partenariato tra un ente e un’associazione temporanea di imprese, la quale svolge la duplice funzione di soggetto finanziatore e di quello realizzatore, gestore e manutentore dell’opera stessa. Ad aprire l’incontro, dopo i saluti del Sindaco di Vicenza e Presidente della Provincia di Vicenza, Francesco Rucco, e del Sindaco di Castelfranco Veneto e Presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, sarà il Presidente di Banca delle Terre Venete, Gianfranco Sasso.