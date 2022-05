Volksbank apre una nuova filiale a Vicenza

Volksbank conferma e rafforza il radicamento ed il presidio fisico sul territorio vicentino. A nove mesi dall’inaugurazione della filiale di corso Palladio 46, nel cuore di Vicenza, Volksbank apre al pubblico la nuova filiale in via Lago di Molveno, 2, località Laghetto.

La nuova filiale è realizzata per soddisfare al meglio le diverse esigenze della clientela. Una delle priorità è stata quella di investire sulla consulenza: per questo motivo sono stati realizzati quattro uffici ampi e luminosi, che garantiscono la massima riservatezza. L’elevata professionalità e l’esperienza maturata negli anni permette ai consulenti Volksbank di offrire un servizio di consulenza personalizzato, sulla base delle necessità finanziarie di ogni cliente. Per i clienti privati, la consulenza spazia dagli investimenti alle assicurazioni. Inoltre, l’offerta è ampliata dalla presenza di un “esperto casa”, che fornisce assistenza per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili. Per le aziende, in particolare small business, piccoli operatori e PMI, i servizi includono la consulenza per finanziamenti, garanzie, assicurazioni e finanziamenti oltre alle soluzioni per l’internazionalizzazione delle imprese e per incassi e pagamenti.

La provincia di Vicenza rappresenta per Volksbank un territorio di importanza storica, su cui la Banca punta anche per il futuro. Attualmente, nella provincia di Vicenza, Volksbank conta 31 filiali, 1 centro Private e 1 centro Corporate, con 275 collaboratori impiegati nelle filiali e negli uffici interni di Marostica. Le masse amministrate ammontano ad oltre 3 miliardi di euro gestite per conto dei circa 50 mila clienti privati e aziendali di Volksbank in provincia, con un trend in costante espansione: nei primi due mesi del 2022, sono stati quasi 90 i nuovi clienti privati e oltre 25 quelli aziendali. Questi dati si rispecchiano anche nel numero dei nuovi conti correnti aperti: negli ultimi 8 mesi, sono stati oltre 200 i conti correnti aperti da privati e oltre 120 quelli aperti da aziende.

La nuova filiale di Vicenza Laghetto fa capo alla filiale capofila di Vicenza corso Palladio, inaugurata lo scorso luglio. Il titolare, Stefano Bertacco, afferma: “Volksbank rafforza la propria presenza a Vicenza. Siamo un team di 10 collaboratori con un obiettivo molto ambizioso: essere presenti e vicini ai clienti e trovare soluzioni personalizzate per le diverse esigenze finanziarie. Siamo l’unico istituto bancario presente a Laghetto e vogliamo continuare ad essere il punto di riferimento per i clienti privati ed aziendali. Attraverso la consulenza personalizzata riusciamo ad esprimere al meglio la nostra vicinanza al territorio e i clienti apprezzano molto la nostra disponibilità e professionalità”.

Il direttore dell’Area Vicenza-Marostica, Giuliano Perini, precisa: “Volksbank è in controtendenza rispetto alle altre banche e continua ad investire sul territorio, ampliando la propria presenza di filiali e centri di consulenza specializzati per offrire alla clientela servizi a valore aggiunto. Crediamo molto nel territorio vicentino e vogliamo essere vicini a tutti i nostri clienti che giorno dopo giorno ci accordano la loro fiducia”.

Il forte radicamento al territorio viene espresso anche dalle sponsorizzazioni attive nella provincia di Vicenza: Volksbank, infatti, sponsorizza il Vicenza Volley femminile, l’ASD Vicenza Basket femminile; in provincia è a fianco dell’U.S. Asiago Sci e dell’Asd Polisportiva Dueville. Volksbank inoltre contribuisce tramite la “Fondazione Popolare Marostica – Volksbank” al sostegno di iniziative in ambito sociale, civile, economico, culturale di istruzione ed educazione. Dal 2016, anno di inizio attività, la Fondazione sostiene ogni anno circa 250 progetti nel territorio vicentino.

Durante i lavori di ristrutturazione della nuova filiale è stata prestata particolare attenzione alla tematica della sostenibilità, selezionando innanzitutto aziende del territorio a chilometri zero. In ottica di risparmio energetico, sono stati utilizzati materiali che garantiscono il massimo isolamento termico e acustico. Un ulteriore aspetto che riveste particolare importanza è l’accessibilità della filiale, che è ora priva di barriere architettoniche.