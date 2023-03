Volksbank apre una nuova filiale ad Arzignano

Volksbank rafforza la presenza nel Vicentino. Martedì 21 marzo ha infatti aperto al pubblico una nuova filiale, ad Arzignano, in piazza Pellizzari 4. La Banca arriva così a 32 filiali in provincia di Vicenza. In controtendenza rispetto alle altre banche, Volksbank investe sul presidio fisico e conferma la volontà di crescere nella provincia di Vicenza, area di importanza storica e strategica per la Banca.

Il presidio fisico rimane centrale nel modello di business della Banca: nel 2022, infatti, Volksbank ha completato 12 ristrutturazioni (di cui 7 in Veneto) e ha aperto 2 nuove filiali. La provincia di Vicenza rappresenta un’area di importanza storica e strategica per Volksbank, presente dal 2015 a seguito della fusione con la Banca Popolare di Marostica. Nel 2022, il vicentino ha mostrato importanti segnali di crescita, registrano un + 4% degli impieghi. Parallelamente, è cresciuta anche la clientela, con un + 3% rispetto al 2021.

La nuova filiale di Arzignano risponde alle esigenze dei clienti e coniuga spazi ampi e moderni che garantiscono la massima riservatezza ed accoglienza per la consulenza. Il team di Arzignano è composto da quattro collaboratrici e collaboratori, che metteranno a disposizione della clientela la loro professionalità e le proprie competenze per trovare le soluzioni che più si prestano alle esigenze finanziarie, di investimento, immobiliari o assicurative. A guidare il team sarà Enrico Dani, che vanta una lunga esperienza nell’ambito bancario.

“Siamo pronti per affrontare con energia ed entusiasmo questa nuova avventura. Insieme a Davide Vaccari, Alberto Ceresato e Lorenzo De Rigo saremo gli interlocutori di tutti i clienti che sceglieranno Volksbank per realizzare i propri sogni personali ed imprenditoriali e offriremo loro la nostra consulenza per trovare insieme soluzioni personalizzate e su misura per le loro esigenze”, afferma Enrico Dani, titolare della nuova filiale di Arzignano.

“Rafforzare la nostra presenza in un periodo che vede numerose chiusure da parte delle altre banche è un segnale forte e di grande fiducia nel territorio. Vicenza rappresenta un’area strategica per Volksbank, che prosegue gli investimenti, anche in termini di personale. Con l’apertura di Arzignano, Volksbank conta ora 32 filiali ed è il terzo istituto bancario nella provincia di Vicenza come presenza. Saremo vicini anche al tessuto imprenditoriale di Arzignano, che è florido e molto variegato”, afferma Andrea Garbin, Direttore dell’Area Vicenza-Marostica di Volksbank.

La qualità del servizio è riconosciuta e apprezzata dai clienti: grazie all’elevata soddisfazione della clientela, proprio di recente Volksbank ha ricevuto il riconoscimento “Campioni del Servizio 2023” dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanze, posizionandosi al primo posto in Veneto per la qualità del servizio offerto alla clientela.

La filiale è stata realizzata nel rispetto dei principi di sostenibilità e utilizzando materiali forniti da ditte del territorio. Dispone di ampi e luminosi spazi riservati alla consulenza. Completa la filiale una self area, con un ATM e un chiosco che permette di svolgere in completa autonomia e comodità le operazioni ordinarie. L’inaugurazione della filiale è fissata per metà maggio.

La vicinanza al territorio della Banca è tangibile anche attraverso i contributi della Fondazione Banca Popolare di Marostica-Volksbank, che ha già iniziato a valutare alcuni progetti sulla città di Arzignano.