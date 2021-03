Veneto in arancione, pubblici esercizi in ginocchio: "Non ce la facciamo più"

"Siamo stanchi non ce la facciamo più. Nonostante i sacrifici, nonostante gli sforzi e le attenzioni per essere in regola, si passa in zona arancione". C’è delusione nelle parole di Flavio Convento, presidente della Confesercenti di Vicenza.

"Si torna in una situazione che ci mette in ginocchio, tutti i nostri pubblici esercizi ma anche le attività commerciali che soffriranno pur restando aperti. Non ce la facciamo più, le previsioni che avevamo di chiusura vengono riconfermate e probabilmente peggiorate. Oggi più che mai è indispensabile passare dai ristori ai rimborsi ma deve essere fatto subito. Tornare in arancione non colpisce solo chi chiude (pubblici esercizi) ma anche tutto il comparto commerciale delle nostre città. La situazione è veramente grave".