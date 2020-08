Unione Inquilini: «I contributi della Regione per gli affitti assolutamente insufficienti»

Contributo affitto COVID Regione Veneto: solo 6.023 famiglie (forse) su 18.878 domande riceveranno 400 euro. Si avvicina lo spettro della morosità per decine di migliaia di persone», dichiarano da Unione Inquilini.

E' stato finalmente pubblicato nel BUR n. 118 del 31/07/2020 il Decreto con i risultati del bando per il contributo affitto COVID chiuso lo scorso 5 luglio. In appena 20 giorni sono state presentate ben 18.878 domande, di cui meno di un terzo, 6.023 (ancora in verifica) sono state considerate eleggibili per ottenere 400 Euro una tantum.

«Due terzi, 12.855 famiglie, sono state escluse a causa di criteri che non tengono conto della gravità della crisi. Quante altre migliaia di famiglie non hanno nemmeno presentato la domanda? Potranno infatti accedere a questo contributo solo le famiglie che hanno avuto una riduzione dei redditi di almeno il 50% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto ai mesi precedenti, mentre sono state escluse quelle che nel 2019 avevano complessivamente un reddito di almeno 50.000 Euro o risparmi bancari o postali di almeno 20.000 Euro. La realtà è più dura dell'avarizia della giunta Zaia verso gli inquilini: se tra marzo e maggio la crisi era ancora agli inizi, purtroppo adesso le famiglie escluse non potranno contare nemmeno sui 400 euro una tantum. Quante decine di migliaia di persone nella sola Regione Veneto stanno andando verso il dramma dello sfratto per morosità incolpevole? Ormai non c'è più nulla da attendere dalla giunta del Veneto. E' tempo di una svolta: i comuni sensibili al diritto alla casa stanzino adesso fondi per gli affitti, con procedure rapide, per evitare la valanga di sfratti che stanno maturando nei tribunali e a cui non sapranno fare fronte se non saranno prorogati dopo il 31 dicembre».

Unione Inquilini, lancia per l'autunno la Giornata Sfratti Zero, il 10 ottobre e sta attrezzando gli uffici legali a dare tutte le risposte necessarie alla difesa dei cittadini che ne avranno bisogno.

Fonte: Padovaoggi.it