Cresce il sostegno nello sviluppo all'estero per le imprese del Triveneto

Le PMI italiane sono sempre più proiettate verso scenari internazionali per ampliare il proprio business, sfruttare nuove sinergie e ottenere un vantaggio competitivo. Per sfruttare al meglio questa opportunità, le aziende hanno bisogno di un partner affidabile, in grado di fornire un servizio di consulenza altamente specializzato.

L’approccio di Volksbank: consulenza e strategia

Volksbank si pone come partner finanziario a supporto delle PMI del Triveneto. La banca adotta una visione strategica che beneficia del rapporto di fiducia e vicinanza ai clienti. Questo elemento distintivo si coniuga ad un servizio di consulenza personalizzata che include:

- Know-how del team interno di specialisti estero;

- Servizio di Export Control ed Export Management attraverso partner esterni specializzati.

L’analisi effettuata dall’ISTAT relativa alle esportazioni delle regioni italiane nel secondo trimestre 2022 mostra come le esportazioni in tutto il Triveneto siano in continua crescita. Questa tendenza è confermata anche da Volksbank: grazie alle competenze e all’elevata professionalità dei consulenti, la banca registra un incremento significativo di nuova clientela su tutto il territorio. Spicca, in particolare, il Veneto, che presenta distretti con una forte vocazione all’export.

La figura del consulente come valore aggiunto

A fare la differenza è la qualità e la professionalità della consulenza. Attraverso un team dedicato di nove specialisti, Volksbank affianca gli imprenditori per definire insieme un piano strategico ed operativo di ingresso o espansione nei mercati esteri. La sfida è quella di adeguarsi ad un contesto in continua evoluzione; per questo l’aggiornamento costante assume un’importanza primaria, su cui Volksbank continua ad investire.

“Il servizio che offre Volksbank è altamente personalizzato: come specialisti estero, collaboriamo strettamente con i nostri colleghi in tutte le 159 filiali del Triveneto e li affianchiamo per le consulenze più specialistiche aiutando a gestire le richieste operative dei clienti. A questa prima fase se ne aggiunge una seconda, che prevede il coinvolgimento dei partner esterni, che ci supportano per questioni ancora più specializzate e complesse, come l’Export Control o l’Export Management”, Daniele Roncolato, specialista Estero attivo nelle province di Padova, Belluno, Treviso, Venezia e Pordenone.

La consulenza dell’ambito estero si traduce in diverse attività:

- Analisi di mercato specifiche in rapporto ai prodotti da vendere e ai Paesi di destinazione;

- Definizione del corretto assetto della risk mitigation, a livello operativo e di garanzie commerciali/finanziarie a supporto;

- Ricerca di controparti di riferimento per la gestione del processo di vendita internazionale;

- Predisposizione di testi contrattuali e supporto legale in materia di normative internazionali;

- Valutazione di processi interni in ottica di sviluppo sul mercato.

“Conosciamo perfettamente la nostra clientela, perché siamo presenti e attivi in tutto il Triveneto. Il nostro valore aggiunto è la varietà di servizi che i clienti hanno a disposizione per mettersi in contatto con i consulenti: ad esempio, se un cliente necessita di una consulenza strutturata e complessa ci rechiamo direttamente in azienda oppure organizziamo un appuntamento in filiale. In alternativa, utilizziamo anche i canali digitali per garantire la massima efficienza e velocità”, Enrico Chimentin, specialista estero attivo nelle province di Vicenza, Trento e Bolzano.