Ava dovrà ai dipendenti gli straordinari non pagati

Con una sentenza «destinata a fare scuola» il tribunale civile di Vicenza «ha stabilito» che il tempo necessario per indossare la tuta da lavoro e per svestirsi sia all'inizio sia alla fine del turno deve essere riconosciuto. Per questo la controparte Ava dovrà rifondere i propri addetti che per una decina d'anni «non hanno percepito sette ore di straordinario al mese». È questo il passaggio saliente di una nota diramata ieri 5 marzo dal sindacato Usb settore-ambiente.

IL CONTENZIOSO

Il contenzioso davanti al tribunale del lavoro di Vicenza era cominciato un anno fa. Detto alla grossa l'Usb riteneva che il tempo per per il cambio abito degli addetti all'igiene ambientale, che per ragioni di igiene e sicurezza debbono indossare un tipo di abbigliamento e un tipo di calzature pensate per quella situazione specifica, dovesse essere retribuito. Di avviso diverso era il datore di lavoro ossia la scledense Ava (più nota come Alto vicentino ambiente con sede a Schio), che poi è la spa intercomunale che nel comprensorio gestisce una porzione molti significativa del ciclo integrato dei rifiuti e dell'igiene ambientale. La querelle nei mesi si era arroventata soprattutto perché, fa sapere Luc Thibault, volto storico dell'Usb scledense, i sindacati confederali dell'ambiente in seno a Cgil, Cisl e Uil in una con la Fiadel avevano sposato «la linea propugnata dal vertice aziendale».

PRONUNCIAMENTO DI PRIMO GRADO

Epperò quest'ultimo «evidentemente non aveva fatto i conti con le toghe». La causa avviata dai legali dell'Usb, «nonostante tutti i problemi causati alla gestione dall'emergenza coronavirus - fa sapere Claudio Germanio Raniero, segretario di Usb Veneto - è giunta a sentenza di primo grado». Il pronunciamento del magistrato infatti, si legge nella nota, è arrivato infatti il 28 febbraio e «dà ragione ad Usb».

Secondo Raniero l'esito, rispetto al quale è possibile proporre appello, era in qualche modo prevedibile «perché era evidente la bontà delle nostre richieste anche se sappiamo bene che in questo settore ci sono diversi contratti che regolano la materia in modo un po' frastagliato. Ad ogni modo - spiega ancora il segretario - noi stiamo andando avanti in altre cause simili convinti di agire nel rispetto della norma e delle ragioni della giustizia sociale».

IL DECENNIO

Più nel dettaglio, si legge nella nota, la sentenza riconosce ad Usb quanto richiesto fino al primo gennaio del 2018 per dieci anni a ritroso. Detto in altre parole per oltre dieci anni a partire dal 2007 in forza delle decisioni aziendali sarebbero stati indebitamente «rosicchiati» venti minuti per ogni giorno di lavoro: minuti che inopinatamente non erano stati computati. Per le mensilità successive al 31 marzo 2018 invece non viene previsto alcun riconoscimento giacché nel frattempo è intervenuta una novità per quanto riguarda il contratto collettivo che è stato integrato con una nota esplicativa vergata «dalle sigle del comparto di Cgil, Cisl, Uil e Fiadel» in forza della quale viene garantito al datore di lavoro che il cosiddetto tempo per il cambio tuta non viene più riconosciuto nella determinazione dello stipendio.

LA SFERZATA DI THIBAULT

A giudizio di Thibault la decisione dei quattro sindacati maturata nel tempo, quanto meno sul piano etico, è da censurare senza appello. Il motivo? Perché «è iniqua» e perché va «in danno dei lavoratori», tanto che lo stesso Thibault, alimentando una polemica con gli altri sindacati che va avanti da mesi e mesi, accusa le altre sigle di collateralismo nei confronti «dei padroni».