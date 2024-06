Alloggi a canone sociale? «Ater Vicenza non paghi l'Imu»

Nella provincia berica l'Ater non dovrebbe pagare ai Comuni l'Imu sugli appartamenti affittati a canone sociale. A chiederlo è Francesco Brasco segretario per il Vicentino del sindacato inquilini Sunia-Cgil. L'obiettivo? Ampliare l'offerta per i bisognosi. La richiesta è stata messa nero su bianco in una nota diramata ieri 24 giugno dallo stesso Sunia che per dare forza alla propria proposta cita alcune recenti della Cassazione.

SI LIBEREREBBERO 500MILA EURO ALL'ANNO

L'ente di via Framarin (che è controllato in toto dalla Regione Veneto e che ha una sua propaggine in ogni provincia del Veneto) solo nel Vicentino «si risparmierebbero dai 500 ai 600mila euro l'anno se non pagasse l'Imu ai Comuni che la pretendono e così - rimarca il segretario provinciale - potrebbe rimettere in pista dai trenta ai trenta ai cinquanta appartamenti l'anno in più rispetto ai programmi». In parole povere, puntualizza Brasco ai taccuini di Vicenzatoday.it, così facendo «aumenterebbe l'offerta per gli aventi diritto».

I CASI CHE FANNO SCUOLA: CHIETI, TRANI E PUTIGNANO

L'assist ad una lettura del genere lo offre lo offre la Corte di cassazione, spiega appunto Brasco, con le ordinanze che riguardano i Comuni di Chieti, Trani e Putignano. Si tratta di provvedimenti depositati a fine maggio. Nel primo caso per l'appunto gli ermellini hanno ribadito la esenzione Imu per gli «alloggi sociali». Nel secondo nel secondo e nel terzo caso «la sezione tributaria della Corte rimanda alla commissione di Giustizia tributaria di secondo grado della Regione Puglia di verificare se gli alloggi rientrino o no nella definizione di «alloggio sociale» in ossequio al dettato del decreto ministeriale del dicastero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008.

UN INVITO RIVOLTO A PALAZZO FERRO FINI

Si tratta di un ottimo spunto, spiega il Sunia, per spingere il Parlamento e il Consiglio regionale affinché rivedano la norma. Soprattutto in questo modo si può dare impulso alla lotta «contro il fenomeno socialmente sempre più dilagante della emergenza abitativa». Un fenomeno che si fa «sempre più stringente sul nostro territorio e che investe proprio le amministrazioni comunali».

LO SCENARIO

Sul piano generale alcuni pronunciamenti della Cassazione da soli «non obbligano di per sé le Ater a non pagare l'Imu. Tuttavia - rimarca Brasco - la giurisprudenza sta divenendo prevalente. Motivo per cui se gli uffici Ater decidessero di non pagare e poi dovessero affrontare il contenzioso scaturito dalla opposizione dei Comuni avrebbero gioco facile davanti al giudice: sempre che a breve non intervenga la Cassazione a sezioni riunite. Se queste ultime poi confermassero l'orientamento già emerso per il caso Chieti allora quella sentenza avrebbe addirittura già valore di legge perché questo è previsto dal nostro ordinamento». Il segretario per di più, di recente, con una breve lettera ha informato delle novità giunte dal «Palazzaccio» di piazza Cavour a Roma (nel riquadro appunto uno scatto della sede della Cassazione nella capitale) proprio Valentino Scomazzon e Mirko Campagnolo: rispettivamente presidente e direttore generale di Ater per il Vicentino.

E se da un punto di vista amministrativo la palla ora passa all'Ater sul piano politico è palazzo Ferro Fini ad essere investito di una questione politica di peso che potrebbe essere trattata proprio in Consiglio regionale. Il dossier fra l'altro rimane molto delicato. Se da una parte infatti la Regione ha interesse a risparmiare sul versamento di quelle imposte, dall'altra quei quattrini fanno comodo a molte amministrazioni Comunali di ogni colore politico: che sono cronicamente a corto di fondi.