Dipendenti in ferie forzate ed interinali al lavoro: mobilitazione alla Xylem

Sciopero spontaneo tutt’ora in corso al reparto logistica dell’impianto produttivo della Xylem (ex Lowara) di Montecchio Maggiore. Il “cantiere” è dato in appalto a Arcese e TimeLog Srl e vi lavorano in tutto 40 dipendenti.

Sono i 12 dipendenti della TimeLog Srl a essere scesi in sciopero dopo essere stati messi in ferie forzate da oggi e aver visto al lavoro (al loro posto) 14 lavoratori interinali. Da sottolineare che TimeLog Srl è subentrata rispetto all’azienda appaltatrice precedente da marzo 2020. Pertanto i lavoratori non hanno ancora maturato le ferie.

Sul posto da lunedì mattina è presente anche il segretario generale della Filt Cgil di Vicenza Filippo Rossi. I lavoratori dalle 10.30 hanno deciso di inscenare un sit-in e indire uno sciopero spontaneo.

Venerdì scorso, 14 agosto, il responsabile di reparto ha comunicato ai 12 dipendenti che essendoci un calo di lavoro da lunedì, ovvero oggi, sarebbero dovuti stare a casa in ferie forzate. I dipendenti hanno scoperto che da lunedì sulla tabella dei turni di lavoro è prevista la presenza di 14 nominativi di lavoratori interinali che vengono chiamati solo quando il carico di lavoro viene incrementato.

“In questo momento all’interno del reparto logistica della Xylem, appaltato a TimeLog di Milano - spiega Filippo Rossi - stanno lavorando gli interinali. Ci domandiamo per quale motivo siano stati lasciati a casa i lavoratori dipendenti? E siano stati sostituiti con gli interinali? Quindi significa che non c’è un calo di lavoro come annunciato?”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Siamo qui fino alle 17 (tempo atmosferico permettendo) - prosegue il segretario generale della Filt Cgil di Vicenza - E se la situazione non si sblocca saremo qui anche domani! Il sindacato vuole vederci chiaro: dobbiamo trovare una soluzione per far rientrare in produzione i lavoratori ora in ferie forzate!”.