Omaggio per i nuovi nati innesca la polemica in Svt: dipendenti incrociano le braccia

Il direttore generale della SVT di Vicenza ha ritenuto di dare in omaggio ai dipendenti, in occasione della nascita di un figlio, un set di posatine con logo SVT a nome del bambino inciso. Omaggio che verrà erogato per le nascite a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per il successivo triennio mettendo a disposizione 4000 euro. Decisione che ha fatto sobbalzare dalla sedia i sindacati che gridano alla beffa "Per tutti quei giovani dipendenti che percepiscono salari da mille euro al mese e fanno fatica a mettere su famiglia e mettere al mondo figli".

"I lavoratori - spiegano i referenti di Usb Vicenza - avrebbero preferito al fine di incentivare la coesione aziendale un premio di risultato adeguato ai sacrifici che hanno dovuto affrontare e quotidianamente affrontano in questo periodo di pandemia; avrebbero preferito la revisione dell’accordo denominato “zainetto”, che da ben tre anni attende una soluzione, dal quale l’azienda si è sempre sottratta; avrebbero preferito entrare in possesso della percentuale a loro spettante della vendita dei biglietti a bordo che SVT ha ricevuto con i ristori; avrebbero preferito essere parte decisionale sui mezzi acquistati, evitando ora di dover viaggiare con mezzi che quotidianamente hanno problemi, sono senza aria condizionata, inadeguati alle nostre linee montane; avrebbero voluto che questi 4000 euro sarebbero stati spesi per migliorare la vita del personale, spesse volte costretti a mangiare un panino sul marciapiede, in posti di ristoro e in servizi igienici".

USB di Vicenza proclama quindi uno sciopero di 4 ore per la giornata del 23 luglio: personale viaggiante: dalle ore 9 alle ore 13, personale amministrativo, personale di terra, di officina e lavaggio: 4 ore a fine turno, nel rispetto delle norme vigenti con la salvaguardia dei servizi minimi essenziali laddove previsto.