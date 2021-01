Abb di Marostica verso la chiusura, l'azienda si sposta in Bulgaria: i lavoratori incrociano le braccia

La multinazionale Abb ha comunicato in queste settimane alle organizzazioni sindacali vicentine e alla Rsu dello stabilimento di Marostica, la decisione di chiudere lo stabilimento a seguito della volontà di delocalizzare le produzioni fuori dall’Italia.

Decisione giudicata "inaccettabile dato che lo stabilimento di Marostica non si trova in una situazione economicamente negativa - spiegano in una nota i sindacati - ma Abb, con questa decisione, vuole raggiungere una situazione di maggior profitto a discapito dei lavoratori".

"Una chiusura che mette a rischio oltre 100 dipendenti - continuano - e una parte di indotto locale che da anni è legato alle produzioni oggetto della chiusura".

Per tutte queste ragioni, mercoledì 13 gennaio 2021, i lavoratori della Abb di Marostica, sostenuti dal coordinamento Fim Fiom Uilm, saranno in sciopero e in presidio davanti al loro stabilimento.