Riviera Folk Festival: tanta musica, buon cibo e birra fresca

Quattro giorni immersivi di musica con ospiti italiani e internazionali, una vasta scelta eno-gastronomica, numerosi brindisi e tanta convivialità.

A spalancare le porte all’estate vicentina è una delle più storiche Feste Rock di Vicenza. Dal 2000 ha ospitato circa un centinaio di band italiane ed europee. Le caratteristiche atmosfere offerte dalla collocazione, dai tipici stand, dalle zone relax, dalla vastissima scelta eno gastronomica e dalle numerose proposte musicali, la rendono un evento a cui non mancare.

Dopo due lunghissime estati di stop torna il RIVIERA FOLK FESTIVAL alla sua ventunesima edizione sempre nell'Area Verde di Via Orlando e Area Parrocchiale Santa Croce Bigolina.

Diversi gli artisti che si esibiranno, tra questi: Jader Girardello, la band Diplomatico e il collettivo ninco nanco, i Colla, The sweet life society, Il Barone Lamberto, la band australiana Caravãna sun e i Mercanti di liquore.

Per rifocillarsi ci sono l’Osteria all’Albera Morta, oppure i Gazeebos Ai Salbanei, gli stand per gli amanti delle birre, dalle più classiche alle artigianali più ricercate, i tipici primi piatti o i panini del Calderone

PROGRAMMA

GIOVEDI 9 GIUGNO

ore 18.00 Canicciato Dj Set

ore 20.30 Jader Girardello

ore 22.00 Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco

VENERDI 10 GIUGNO

ore 18.00 Breeoze Dj

ore 19.00 Medula

ore 21.00 Colla

ore 22.00 The Sweet Life Society

SABATO 11 GIUGNO

ore 16.00 Perez & LaGió from Fusidifesta

ore 19.00 Men on the Moon

ore 21.00 Il Barone Lamberto

ore 22.30 Caravana Sun

DOMENICA 12 GIUGNO

ore 18.00 Franky Suleman Dj set

ore 20.30 Kalahysteri

ore 21.30 Mercanti di Liquore

Dalle 18 sarà attivo il fornitissimo STAND ENO-GASTRONOMICO presso "Il Calderone"

INGRESSO GRATUITO

via Orlando - Vicenza

