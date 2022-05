Lo Scalabrin cerca urgentemente 14 infermieri: il bando

Il Centro residenziale Anziani Scalabrin di Arzignano ha pubblicato un bando di concorso pubblico per esami per la copertura di 12 infermieri a tempo pieno e 2 part time (24 ore settimanali) con riserva di 6 posti full time e uno part time per personale già dipendente dell'ente, nel biennio 2002/23. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato per le 12 del 6 giugno 2022.

Requisiti di accesso

Diploma di laurea in scienze infermieristiche;

oppure

Diploma di infermiere professionale conseguito in base al precedente ordinamento;

iscrizione al relativo Albo Professionale;

Età minima: 18 anni;

Cittadinanza Italiana (requisito non richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, e da quanto stabilito dall’art. 38 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 modificato dalla L. 97 del 06/08/2013, art. 7 purché risultino in possesso dei seguenti requisiti: godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; adeguata conoscenza della lingua italiana (la conoscenza della lingua italiana si intende adeguata nel momento in cui il cittadino dell’UE, in sede d’esame, ne dimostri la conoscenza, nel caso di prove scritte, attraverso la predisposizione di un elaborato lessicalmente ed ortograficamente corretto rispetto delle regole della lingua italiana, al pari degli altri candidati cittadini italiani. Nel caso di prove orali il medesimo dovrà essere in grado di sostenere in tenore del colloquio secondo le conoscenze della materia in oggetto della prova, in modo chiaro e comprensibile. In ogni caso è esclusa la possibilità di sostenere la prova d’esame in lingua d’origine dello Stato dell’UE di cui è cittadino, né è ammessa l’assistenza di un traduttore);

Pieno godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;

Iscrizione liste elettorali;

Mancanza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per i quali non sia possibile procedere alla assunzione;

Assenza di destituzione e/o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

Assenza di decadenza da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Piena idoneità fisica all'impiego (accertata direttamente dall’Amministrazione).

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice utilizzando esclusivamente secondo lo schema allegato, dovranno essere inviate, pena esclusione, alla Segreteria entro le ore 12.00 del giorno 06 Giugno 2022 a mezzo (alternativamente):

di servizio postale con lettera raccomandata A.R. – CRA S. Scalabrin Via IV Martiri n. 73 – 36071 Arzignano (VI);

posta certificata, inviando i documenti obbligatoriamente in formato pdf, all’indirizzo segreteria@pec.crascalabrin.it – non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice anche se indirizzata via PEC dell’Ente;

presentate direttamente all’Ufficio Personale presso la sede dell’Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Per le domande inviate tramite servizio postale la data di spedizione della domanda non può essere successiva al 6 Giugno 2022 ore 12.00 e sarà stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. In ogni caso la domanda inviata a mezzo del servizio postale dovrà pervenire entro il termine massimo perentorio di 3 giorni (09/06/2022) dalla data di scadenza del termine previsto dall’avviso.

Documenti da allegare alla domanda di partecipazione

La domanda dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente l’apposito schema allegato al presente avviso.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità:

- il nome e il cognome;

- la data e il luogo di nascita;

- la residenza ed eventuale recapito cui vanno inviate le comunicazioni relative al concorso;

- il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza ad uno dei Paesi della CEE, salvo quanto indicato nel DPCM 7.2.1994 n. 174. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

- il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; - il godimento dei diritti politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. In caso positivo dovranno essere dichiarate le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

- il possesso di titoli che danno diritto a riserva, precedenze o preferenze;

- di essere idoneo alle mansioni da ricoprire;

- di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso Enti Pubblici;

- di non essere stati dichiarati decaduti da uno impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3;

- di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso un Pubblica Amministrazione;

- di essere in possesso di Diploma di Laurea in Scienze Infermieristiche, ed iscrizione al relativo Albo Professionale, ovvero Diploma di Infermiere Professionale conseguito in base al precedente ordinamento ed iscrizione al relativo Albo Professionale;

- l’indirizzo di posta elettronica certificata se in possesso (PEC);

- l’indirizzo e-mail.

L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dell’indirizzo PEC da parte del concorrente, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta in calce dal concorrente. Ai sensi dell’art. 39 D.P. R. 445 del 28.12.2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione.

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:

Titolo di studio richiesto dal presente bando di concorso; può essere presentato: in carta semplice, redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, sottoscritta senza autenticazione, nella quale il/la concorrente attesti, sotto la propria personale responsabilità, il titolo di studio conseguito, l'istituto professionale che ha rilasciato il titolo, l'anno scolastico in cui è stato conseguito; oppure fotocopia autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato oppure dal personale del Centro Residenziale Anziani "S. Scalabrin", previa esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito presso l'ente medesimo (in tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel presente concorso); oppure fotocopia nella quale il/la concorrente inserirà la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto .................nato a.............il .........., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate dichiara che la presente fotocopia è conforme all’originale. In tal caso il/la concorrente dovrà anche allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità valido.

fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

attestazione di iscrizione all’Albo Professionale degli Infermieri;

i documenti che il concorrente voglia produrre per provare eventuali titoli di precedenza o preferenza così come previsti dal DPR 487 del 09.05.1994, modificato dal DPR 693/96;

ricevuta del pagamento della tassa di concorso, pari a € 10,33, da pagarsi secondo una delle seguenti modalità con la seguente causale: tassa per il concorso pubblico per esami per Infermiere cat. C;

allo sportello in contanti, presentandosi presso qualsiasi agenzia del Credito Valtellinese, attuale Tesoreria dell’Ente;

attraverso il canale PagoPA utilizzando il link “Pago P.A.” presente nell’home page del sito www.crascalabrin.it in basso a destra, il link indirizza al portale dei pagamenti PagoPA della Regione Veneto, si dovrà selezionare “Altre tipologie di pagamento-Tassa concorso” e compilare la maschera successiva con i dati richiesti, successivamente è possibile effettuare il pagamento direttamente sul portale utilizzando carte di credito/prepagate oppure generare un avviso con un codice identificativo che viene inviato tramite mail e con il quale si può effettuare il pagamento tramite i prestatori di servizi di pagamento (banche, poste e altri soggetti autorizzati), eventualmente anche attraverso il canale internet banking degli istituti di credito aderenti al circuito Pago P.A.

Prova d'esame

In ragione del numero di domande di partecipazione alla presente selezione, l’ente può decidere di espletare una PROVA DI PRE- SELEZIONE, che verterà sui medesimi argomenti della prova d’esame e consisterà nella formulazione di domande con risposta multipla.

Solo i candidati che supereranno con esito positivo la prova preselettiva saranno ammessi alla prova d’esame.

La mancata presentazione dei candidati, anche se non imputabile alla loro volontà, alla sede d’esame, (eventuale pre-selezione compresa), nella data e ora stabilita comporta l’esclusione dalla selezione.

Si ricorda che i candidati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di un documento di riconoscimento valido.

Le prove verteranno su:

prova scritta/teorico pratica , prova a contenuto teorico pratico inerente l’esecuzione di tecniche infermieristiche, in particolare nei confronti degli anziani non autosufficienti. I risultati della prova teorico pratica saranno esposti all’Albo dell’ente dopo l’effettuazione della prova stessa.

, prova a contenuto teorico pratico inerente l’esecuzione di tecniche infermieristiche, in particolare nei confronti degli anziani non autosufficienti. I risultati della prova teorico pratica saranno esposti all’Albo dell’ente dopo l’effettuazione della prova stessa. prova orale, oltre alle materie della prova pratica: nozioni di geriatria; elementi di immunologia ed epidemiologia; profilassi delle malattie infettive e sociali; assistenza sanitaria ed infermieristica in genere; nozioni di legislazione nazionale e regionale sulle IPAB; nozioni sul rapporto di pubblico impiego; codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; norme sulla prevenzione degli infortuni nel settore; diritti e doveri dei dipendenti pubblici.

I risultati della prova orale saranno esposti all’Albo dell’ente dopo l’effettuazione della prova stessa.

Nel corso della prova orale si procederà, inoltre, ad accertare elementi base per la conoscenza della lingua inglese, nonché l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

É escluso/a dal concorso il/la candidato/a che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, il punteggio di almeno 21/30.

Le prove d’esame si svolgeranno presso la sede dell’ente sita ad Arzignano (VI), in Via IV Martiri n.73;

Calendario prove d'esame

Le date di svolgimento della eventuale preselezione, della prova scritta e della prova orale, che si svolgeranno anch’esse presso la sede dell'ente sita ad Arzignano (VI) in Via IV Martiri n.73, salvo diversa tempestiva comunicazione di altra sede, saranno pubblicate sul sito dell’Ente, www.crascalabrin.it – sezione Albo on line - Bandi. Nessuna ulteriore comunicazione scritta verrà inviata ai candidati, per cui si avverte fin d’ora che tale pubblicazione fa luogo a tutti gli effetti di legge come avviso scritto e tempestivamente notificato.

I/le concorrenti dovranno presentarsi alle prove muniti di documento di identificazione legalmente valido.

Il/la candidato/a che non si presenti, per qualsiasi motivo, alle prove nel giorno stabilito, si considera rinunciatario e viene escluso dal concorso.

Si richiama la legge 125 del 10.4.1991 che garantisce le pari opportunità tra uomini e donne.