Covid, migliora la situazione: riaprono i mercati settimanali, in piazza la security

Con ordinanza n.24, pubblicata poco fa, il sindaco ha disposto la ripresa dei mercati settimanali anche per le altre categorie merceologiche non alimentari. Il progressivo miglioramento del quadro epidemiologico legato ai contagi da Covid-19 anche a Valdagno ha permesso di allentare un po' le misure, rivelatesi efficaci, adottate fino ad oggi.

La nuova ordinanza avrà validità fino al prossimo 5 marzo 2021.

Nel dettaglio, i mercati settimanali di martedì e venerdì, a partire dal 29 gennaio, tornano a svolgersi lungo le vie e piazze del centro storico di Valdagno. Per l'area di piazza Roma viene inoltre fissato un numero massimo di 28 persone presenti contemporaneamente. Stesso limite sarà valido per il mercato agricolo del sabato, che continuerà a svolgersi nel tratto di V.le V.E. Marzotto, tra via Puccini e V.le Duca d'Aosta.

Viene per il momento vietata la vendita di beni usati.

La sorveglianza sarà assicurata da un apposito servizio che metterà in campo un totale di 5 addetti il martedì, 8 il venerdì e 2 il sabato. A queste figure spetterà il compito di controllare il rispetto del divieto di assembramento, l'obbligo di utilizzo della mascherina per operatori e utenti e di distanziamento di almeno 1 metro tra le persone. Verrà verificata anche la disponibilità di appositi gel igienizzanti nei pressi dei banchi e a cura degli operatori. In questo compito avranno il supporto anche degli operatori, chiamati al rispetto degli specifici protocolli in vigore per il comparto.

Gli orari di svolgimento dei mercati sono confermati, con vendita ammessa dalle 8 alle 13 in tutte e tre le giornate di mercato, con ultimo accesso consentito al posteggio assegnato entro le ore 7.45 e obbligo di sgombero non oltre le 13.30.