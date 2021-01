Riaprono i mercati settimanali: predisposto piano di sicurezza per clienti e operatori

Dopo un periodo di stop dovuto al crescente numero dei contagi Covid, tornano i mercati settimanali ad Arzignano. L'Amministrazione comunle ha infatti predisposto un piano per garantire sicurezza ai clienti e agli operatori del mercato. Fatti salvi l'obbligo dell'uso di mascherina e gel disinfettante e il divieto di assembramento, è stata data una nuova disposizione dei banchi, con l’indicazione dei nuovi accessi ai mercati presidiati da operatori di Protezione civile e/o Polizia Locale.



Fra le disposizioni più importanti, il controllo di un numero massimo di persone che possono avere accesso all'area del mercato e ai singoli banchi e l'utilizzo dei bagni della biblioteca per i clienti e per gli operatori.



Le procedure di sicurezza anticontagio Covid prevedono, tra le altre, che le aree dei mercati dovranno essere completamente delimitate da transenne o altro mezzo idoneo ad evitare l’ingresso alle aree da posizioni diverse rispetto agli unici ingressi e uscite individuati; è fatta eccezione per le aree di largo De Gasperi, piazza Risorgimento, piazza Valmaden, via Campo Marzio, piazza San Gallo, corso Mazzini e Matteotti, piazza Libertà e corso Garibaldi, dove saranno gli operatori a dover garantire l’assenza di assembramenti, coadiuvati dal personale presente.



Il numero massimo di persone (clienti) che possono accedere contemporaneamente all’area mercatale è quantificato pari a 3 persone per un fronte vendita principale, del singolo posteggio, maggiore o uguale a 4 metri; pari a 2 persone per un fronte vendita principale, del singolo posteggio inferiore a 4 metri.



È definita perciò la seguente capienza, da adeguare al numero di posteggi effettivamente occupati nella giornata: mercato del martedì: capienza massima 500 persone (compresi gli operatori del mercato e addetti alla sorveglianza); mercato contadino del giovedì: capienza massima 50 persone (compresi gli operatori del mercato e addetti alla sorveglianza).