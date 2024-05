Vertenza Fis, parla la società

Non più tardi di ieri 9 maggio una ottantina di dipendenti della Fis di Montecchio Maggiore, la più importante industria chimica del Vicentino, aveva scioperato davanti ai cancelli della ditta. Il motivo? Erano scontenti del fatto che il vertice aziendale avesse deciso di cancellare il premio «di produttività-partecipazione» precedentemente pattuito. Oggi Vicenzatoday.it aveva affrontato l'argomento con una sintesi «del presidio» e con un lungo approfondimento scritto. «Noi abbiamo intenzione di far sentire la nostra voce» aveva detto alla fine dello sciopero il segretario veento del sindacato di base Usb Claudio Germano Raniero a margine del presidio (in foto un momento del picchetto). Nel pomeriggio poi è giunta una breve presa di posizione della società. «La Fis - si legge nella nota - tiene a precisare di aver manifestato da subito la propria volontà e disponibilità ad avviare un confronto sindacale collaborativo e costruttivo, tuttora in corso, con le sigle sindacali per valutare meccanismi di compensazione nell’ambito di un riconoscimento del premio di partecipazione 2023». Secondo alcune indiscrezioni giunte stasera dalla città castellana le parti avrebbero avuto un breve incontro del qaule però non si sa alcunché.