Poste Italiane: in provincia di Vicenza 176 uffici postali e 36 centri di recapito

Oltre 194 milioni di Prodotto Interno Lordo, più di 3 mila posti di lavoro e circa 84 milioni di reddito distribuiti ai lavoratori. Sono questi i numeri di Poste Italiane per quanto riguarda l'area Nordest. In Veneto lavorano circa 9mila persone con ruoli di staff, di operatori dei 1035 uffici postali e dei 154 centri di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi.

Nel 2022, nella nostra regione, 1186 donne e uomini sono state assunte a tempo indeterminato: 862 portalettere, 214 operatori di sportello e 110 consulenti finanziari, mentre in provincia di Vicenza, lavorano in tutto circa 1300 persone in 176 uffici postali e 36 i centri di consegna della corrispondenza. I risultati dei primi tre mesi del 2023, con un utile netto di 540 milioni, sono in crescita del 9,4% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Una delle iniziative più sfidanti che riguarda la rete degli uffici postali è il progetto Polis, che, iniziato nel 2023, in tre anni rafforzerà la presenza aziendale in 7mila comuni sotto i 15 mila abitanti e trasformerà gli uffici postali in casa digitale per il cittadino, ristrutturandoli con investimenti che avranno un grande impatto nel territorio regionale. Il programma prevede un ambizioso impegno triennale che nel corso di quest’anno interesserà 92 comuni in Veneto.