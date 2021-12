Ponte Furo, interventi radicali alla rete idraulica contro gli allagamenti della zona

Punta alla risoluzione definitiva del problema degli allegamenti di zona Eretenia e piazzetta Santi Apostoli il progetto di riparazione della rete di smaltimento della acque piovane di Ponte Furo, approvato oggi dalla giunta comunale. La notizia arriva dal Comune di Vicenza che, con una nota, spiega:

"A causa di danni ed ostruzioni che risalgono in particolare all'alluvione del 2010 e agli allagamenti del 2011 - ricorda l'assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi - la rete di raccolta e smaltimento delle acque piovane di quella zona rischia di andare in sofferenza ogni volta che si presentano forti piogge e innalzamenti significativi del livello del Retrone, a causa di fenomeni di risalita delle acque dagli scarichi sul fiume. Con questo intervento affrontiamo in modo radicale tutte le criticità di un sistema idraulico ormai insufficiente".

L'intervento, del costo complessivo di 100 mila euro, finanziato con i contributi statali dell'alluvione del 2010 rimodulati nel 2014, prevede un intervento di idropulizia in pressione delle principali dorsali di scarico per circa 440 metri, l'installazione di una valvola antiriflusso in corrispondenza dello scarico della linea di Santi Apostoli, il rifacimento della linea di raccolta e scarico delle acque meteoriche in viale Eretenio mediante scavo, posa e reinterro di una nuova tubazione per uno sviluppo di 60 metri, la rimozione e la nuova installazione di 14 pozzetti di raccolta delle acque meteoriche su viale Eretenio.

L’intervento sarà completato dal rifacimento della pavimentazione ammalorata di viale Eretenio, garantendo idonee e corrette pendenze trasversali per il rapido smaltimento delle acque di superficie. Si ipotizza di iniziare i lavori nella seconda metà di gennaio 2022 e completarli entro i primi di aprile.