L'hub a San Lazzaro? «È ambientalmente sostenibile»

Il 6 settembre i vertici aziendali della Agb e della Meb hanno presentato ai rispettivi dipendenti la variante urbanistica presentate dalle due ditte al Comune di Bassano del Grappa, unitamente alla Brunello salumi. La novità era emersa proprio il 6 settembre in una nota congiunta diffusa per l'appunto da Agb e Meb. L'operazione, che prevede la realizzazione di un hub produttivo nelle campagne del quartiere San Lazzaro, da settimane ha reso effervescente, talvolta arroventata, la situazione politica nella città del ponte: dove il fronte ecologista aveva bollato l'operazione, concepita lungo la spalla meridionale del territorio bassanese, come una speculazione fondiaria. Si tratta di una lettura che però è respinta al mittente dalle due società che nella nota parlano apertis verbis di un intervento che consente «la realizzazione di tre fabbricati a impatto zero in termini di anidride carbonica, dalla elevata qualità architettonica, concepiti secondo le più moderne tecnologie, con tetti verdi» e parchi fotovoltaici in copertura.

Per tutte le strutture, si legge ancora, è previsto il ricorso a materiali «che già arrivano da un processo di riciclo», mentre le facciate principali dei fabbricati «si affacceranno su isole a parcheggio completamente alberate». Secondo gli estensori «il nuovo hub si configurerebbe come un intervento all'avanguardia all'interno del panorama produttivo soprattutto dal punto di vista della qualità architettonica e della sostenibilità». Secondo Marta Tognon, avvocato bassanese del foro di Vicenza che assiste Meb e Agb in relazione all'iter amministrativo iniziato «al comune di Bassano tra la metà e la fine di maggio» il progetto delle due ditte risulta «molto innovativo» e «ambientalmente sostenibile». Allo stesso modo il legale, intervistato da Vicenzatoday.it nega «la vulgata» per cui l'iter prescelto costituisca «una scorciatoia» sul piano della procedura.

Dunque Tognon in che contesto è maturata la proposta avanzata dalle società da lei assistite?

«Guardi, diciamo che si è trattato di un insieme di circostanze».

Di che tipo?

«La Meb opera nel ramo delle forniture elettriche. La Alban Giacomo, conosciuta in loco come Agb, opera invece nel ramo della produzone degli infissi. Sono imprese da anni ed anni molto legate al territorio. Imprese che in qualche modo hanno affrontato una espansione del settore: basti pensare alle commesse derivate dal bonus 110%. Ecco proprio in questo contesto è maturata la necessità di espandere le rispettive attività nell'ottica di uno sviluppo aziendale pianificato da tempo».

E poi?

«E poi le esigenze in qualche modo connesse di queste due realtà aziendali hanno per così dire incrociato la procedura di evidenza pubblica, di asta pubblica per usare una espressione di uso comune, del responsabile della procedura di concordato della Campagnolo commercio che aveva in pancia le aree di San Lazzaro acquistate in precedenza sempre per un eventuale sviluppo aziendale ma che ora, anche alla luce della stessa procedura di concordato che sta interessando l'azienda in concordato, sono state poste in vendita. Non solo quei lotti non sono più strategici per la Campagnolo commercio, ma il perfezionamento della cessione permetterà di ripianare l'esposizione finanziaria della ditta oggi, ricordo ancora, in concordato».

Più nel dettaglio Agb, Meb e Brunello salumi, quest'ultima però non è assistita da lei Tognon, come hanno incrociato i propri destini con quelli della Campagnolo commercio divenendo promittenti ai fini dell'acquisizione dell'area?

«Molto semplicemente nell'ambito della procedura di concordato le tre imprese del Bassanese risultano acquirenti provvisorie. L'acquisto sarà perfezionato solo se la procedura di variante urbanistica incardinata al Comune di Bassano e in parte alla Regione veneto avrà esito favorevole».

Avvocato, dalla galassia ambientalista si sono levate molte voci contrarie. Tanto per riassumere c'è chi parla di speculazione edilizia. C'è chi stigmatizza il fatto che la posizione debitoria della Campagnolo commercio potrà essere risolta solo con una operazione che poco o tanto prevede consumo di suolo. C'è chi reputa incomprensibile l'intervento di una procedura di concordato che è emanazione diretta del Tribunale fallimentare di Vicenza. Lei come risponde?

«Andiamo per ordine. Anzitutto va smentita radicalmente la tesi per cui questa sia una speculazione edilizia. Si tratta della espansione di tre attività produttive, io chiaramente parlo per le due che mi competono. Non si tratta di una operazione pensata con fini diversi. Dietro ci sono necessità industriali o produttive. Il tutto è nei progetti depositati al Comune di Bassano del Grappa».

Che cosa dicono quelle carte? Sull'area ci sono dei vincoli a partire da quelli che riguardano le ricariche delle falde. O no? E sulla procedura concorsuale come replica agli esponenti del mondo ambientalista?

«I progetti sono stati impostati con molto rigore. Le aree comuni, si pensi alla viabilità ed ai parcheggi, sono state pianificate con molta cura in modo da limitare moltissimo il consumo di suolo. Ingegneri e architetti hanno dato vita ad una previsione di ultima generazione. Si tratta chiaramente di un progetto che rende possibile l'espansione produttiva delle imprese che oltre ai siti già attivi avranno a disposizione nuovi spazi modernamente concepiti. Quanto poi all'intervento della procedura concorsuale in capo al tribunale che cosa c'è da dire? È nella natura delle cose. Il responsabile della procedura per legge ha il dovere di battere ogni strada prevista dalla norma per fare in modo che sia salvaguardato l'interesse del creditore. Per quanto riguarda la questione dei vincoli il Bassanese è quasi tutto area di ricarica. I progetti tengono conto e rispettano questa specificità sul piano ambientale. Ribadisco, tutto è stato predisposto con scrupolo e molta cura».

Quindi questa variante che tempi avrà?

«I progetti sono stati presentati dalle tre ditte interessate allo sportello Suap di Bassano nella tarda primavera del 2022. L'amministrazione bassanese ha provveduto poi a condividerli con tutti i soggetti competenti fra cui Ulss, Regione Veneto, Vigili del fuoco, che costituiscono la Conferenza dei servizi. La cui convocazione è prevista per la metà di ottobre. Nell'ambito dell'iter amministrativo è stata contatta anche la Superstrada pedemontana veneta il cui tracciato passa vicino ai lotti interessati».

È la conferenza dei servizi che approva o respinge la variante?

«Sì. Ma l'iter è più complesso. La Conferenza dei servizi non è detto che decida in un'unica seduta. Va considerato che il progetto è complesso, vanno valutati molti fattori. Una volta conclusi i lavori la decisione può arrivare dopo quarantacinque giorni nel caso delle procedure più semplici o dopo novanta giorni nel caso di quelle più articolate».

E appresso che succederà?

«Poi arriverà la decisione vera e propria della stessa Conferenza dei servizi. Se quest'ultima boccia la variante l'iter si ferma lì. Se la approva allora l'iter prosegue».

In che modo?

«A quel punto la variante urbanistica e la valutazione ambientale strategica, in gergo Vas, correlata alla variante stessa saranno pubblicate per le osservazioni di rito. Osservazioni che qualsiasi cittadino può formalmente inoltrare in Comune. In quella fase noi saremo apertissimi ad un confronto con la popolazione e anche ad eventuali modifiche: sempre che queste rimangano in un ambito di fattibilità e ragionevolezza».

E in ultimo?

«In ultimo la palla passa al consiglio comunale di Bassano cui spetta la parola definitiva. Si tratta, come è facile intuire, di un iter ben articolato e in questo senso va contrastata la vulgata secondo cui il passaggio attraverso lo sportello Suap sia una scorciatoia. Il passaggio allo Sportello unico per le attività produttive dei comuni è previsto appunto dalla norma quando una impresa ha una esigenza specifica in termini di potenziamento delle proprie capacità produttive. È molto importante che questo aspetto sia chiaro a tutti».