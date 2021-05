Plateatici, rilasciate 125 concessioni per bar e ristoranti

L'ufficio commercio del Comune di Vicenza ha già rilasciato 125 concessioni a bar e ristoranti che stanno quindi usufruendo dei plateatici, sia in centro che nei quartieri. A palazzo, ogni giorno, arrivano continue richieste e la commissione per la valutazione di ciascuna di esse si riunisce tre volte alla settimana, eseguendo sopralluoghi con i tecnici, l'assessore alle attività produttive e i titolari dei locali.

L'attività di concessione di plateatici è finalizzata anche al recupero di aree verdi e alla pedonalizzazione di alcune zone. Tra gli esempi, la trasformazione dell'area verde a San Biagio e di piazzola Gualdi in plateatici a servizio dei vicini ristoranti, che stanno predisponendo l'arredo utile per l'apertura così come già avvenuto in altre zone pedonali come piazzetta Gioia. E lo stesso capiterà in altre zone rese pedonali, come in contra' Manin e in parte di stradella Santa Barbara.