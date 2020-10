Chiusera anticipata dei locali? «Il governo ci ripensi»

A poche ore dalla manifestazione di ieri 26 ottobre in piazza dei Signori che ha visto i titolari di bar e pizzerie e altri esercizi pubblici della città del Palladio dare vita ad una protesta in cui si contestava la chiusura anticipata degli esercizi decisa dal governo con l'ultimo decreto (il «famigerato» Dpcm), alle telecamere di Vicenzatoday.it un esercente racconta la sua storia. Si tratta di Catello Buononato: 38 anni il 27 dicembre dicembre l'imprenditore spiega, nella intervista realizzata da Manuela Donà, che la sua pizzeria di Vigardolo (una piccola frazione di Monticello Conte Otto) è solitamente aperta solo la sera. Per cui «chiudere alle 18,00 significa chiudere e basta per noi». Motivo per cui si augura che il governo ripensi la gran parte dei provvedimenti contenuti nel Dpcm.

GUARDA L'INTERVISTA A CATELLO BUONONATO