Piscina comunale di San Pio X, pubblicato il bando di gara per la gestione estiva

Entro le 12 del 23 aprile è possibile presentare un'offerta per la gestione estiva della piscina comunale di San Pio X, in via Giuriato 103.

Il servizio Istruzione, sport, partecipazione ha pubblicato un avviso per l'affidamento in concessione del servizio da giugno a settembre 2021. L'importo a base di gara è pari a 7 mila euro, Iva esclusa, con offerta al rialzo.

“Abbiamo pubblicato il bando per la gestione della piscina scoperta di San Pio X per il periodo estivo in vista del programma di interventi che eseguiremo il prossimo anno per la riqualificazione dell'impianto – spiega il vicesindaco con delega alle attività sportive Matteo Celebron – La prospettiva futura rispetto alle piscine di via Giuriato è quella di rendere il complesso fruibile 365 giorni l'anno, così da rifunzionalizzare la struttura esistente e dare un maggiore servizio al quartiere".

I requisiti per partecipare al bando e le modalità di presentazione dell’offerta si trovano nell'avviso pubblicato sul sito del Comune al link: https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/276406.

Eventuali informazioni possono essere richieste contattando telefonicamente l'ufficio Sport dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 ai numeri 0444222144 - 222163 - 222125 oppure via email uffsport@comune.vicenza.it.