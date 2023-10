Facco acquisisce la Sperotto Spa: cresce la più grande realtà italiana del settore sistemi avicoli

Officine Facco annuncia l’acquisizione di Sperotto. Due storiche aziende venete insieme, inizia un nuovo percorso che valorizzerà la condivisione di esperienze e saperi e da cui nasceranno nuove opportunità sui mercati internazionali per il futuro di entrambe le aziende.

“In Sperotto abbiamo trovato un’azienda complementare, leader nel settore dei polli da carne e per di più forte nel chiavi-in-mano come Facco lo è per le uova - dichiara Elisa Finco, Vicepresidente di Facco Spa - Da questa acquisizione attendiamo una crescita per Sperotto nell’immediato grazie alle sinergie create dal loro know how unito alla rete e alla presenza di Facco già forte a livello internazionale. Siamo due aziende leader e l’unione delle forze darà valore a entrambe. Un altro obiettivo di questa acquisizione sarà valorizzare la produzione interna di carpenteria e costruzioni prefabbricate di acciaio, attualmente core business di Sperotto che produce capannoni non solo avicoli, ma anche per l’industria in generale.

“Per la nostra realtà si tratta di un passo importantissimo. Le richieste del mercato odierno sono più complesse, è necessario quindi offrire soluzioni innovative che coniughino esperienza e tecnologia garantendo sempre ottimi risultati produttivi. È così diventato fondamentale per le aziende unirsi e fare sistema per essere sempre più competitivi, come si osserva oggi anche in altri settori industriali - commenta Renato Sperotto, presidente di Sperotto Spa, e aggiunge - Da leader italiani nell’ideazione e creazione di progetti chiavi-in-mano per allevamenti, pensiamo che questa acquisizione ci aprirà nuove prospettive nei mercati internazionali”.

“Con questa acquisizione si consolida la strategia del nostro gruppo, che aggiunge Sperotto alla Facco, alla Flexy e alla brasiliana Artabas, che sviluppano il proprio business in modo sinergico ma, ognuna con la propria autonomia, aggiungendo valore e ampliando le potenzialità di penetrazione capillare in tutti i mercati” dichiara Massimo Finco, presidente di Facco Spa e da oltre 30 anni alla guida del Gruppo.

Le due realtà imprenditoriali si dedicano attivamente alla Ricerca e Sviluppo ed entrambe credono fermamente che i risultati acquisiscano maggior valore solo quando sono condivisi. Tra Facco e Sperotto questo avverrà sin da subito per permettere un più rapido progresso tecnologico che coinvolgerà diversi ambiti del settore avicolo, dal benessere degli animali a quello degli operatori, dall’efficienza produttiva alla qualità dei risultati. Entrambe le aziende sono in crescita, nonostante una situazione geopolitica instabile in alcune regioni del mondo, inoltre, insieme, si pensa che supereranno i 200 milioni di fatturato. Dal punto di vista operativo non ci saranno stravolgimenti: Sperotto Spa continuerà ad operare dalla sede di Sandrigo in continuità con persone e collaboratori e manterrà la sua indipendenza nel mercato.

Officine Facco Spa, azienda veneta con sede principale a Campo San Martino (Padova), conta circa 600 dipendenti, 10 filiali in tutto il Mondo ed opera in oltre 70 Paesi. Facco, protagonista nel mercato mondiale da oltre 60 anni, con una gamma completa di sistemi avicoli avanzati, coniuga competenze metalmeccaniche, zootecniche ed elettroniche. Da sempre l'azienda è driver nell'evoluzione dei prodotti, anticipando i cambiamenti del mercato grazie alla grande esperienza e competenza accumulata collaborando in modo diretto e costante con i suoi clienti.

Sperotto Spa, con sede a Sandrigo, opera dal 1963 nella fornitura di impianti a terra chiavi-in-mano per l’avicoltura e la zootecnia. Progetta, produce e testa centri avicoli e zootecnici, basati sull'esperienza continua a stretto contatto con i clienti. Offre prodotti tecnologicamente avanzati ed altamente affidabili, caratterizzati da alta qualità dei materiali e cura dei dettagli, al fine di fornire ai clienti degli strumenti che ottimizzino il loro profitto.