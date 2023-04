Nomine 2023, Paolo Scaroni nominato presidente dell'Enel

Chiusa la partita delle nomine delle più importanti aziende pubbliche italiane. Dopo una lunga serie di consultazioni il Mef ha reso noti dei top manager delle partecipate italiane per il 2023, a Borsa chiusa naturalmente.

Flavio Cattaneo e il vicentino Paolo Scaroni all'Enel. Il primo, attualmente vicepresidente operativo dei treni Italo, con la carica di amministratore delegato, il secondo come presidente dopo una lunga esperienza in Eni. L'assemblea degli azionisti di Enel è stata convocata per il 10 maggio prossimo.

Vicentino, classe '46, Paolo Scaroni torna da presidente all'Enel, che aveva guidato come ad dal 2002 al 2005 chiamato dal governo Berlusconi. Manager e banchiere, attualmente è vicepresidente della banca d'investimento Rothschild & Co. e attuale presidente del Milan.

Scaroni inizia nella società di consulenza aziendale McKinsey e dal 1985 al 1996 è stato vicepresidente e ad della Techint, multinazionale argentina. Sempre con il governo Berlusconi lo nomina alla guida di Eni come ad dal 2005 al 2014. Nel corso di questo mandato lavora sull'accordo che nel 2007 ha portato al maxi contratto sulle forniture di gas con Gazprom.