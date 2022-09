Il caso «del corvo» agita Etra

La Cgil-Fp, la Cisl-Fit e la Uil-Uiltrasporti stigmatizzano a chiare lettere l'anonimo che da mesi indirizza ai lavoratori e ai dirigenti di Etra (la spa intercomunale con sede legale a Bassano del Grappa che gestisce il servizio integrato dell'igiene ambientale nell'Est Vicentino e nell'Ovest padovano) lettere dal contenuto descritto come «falso e offensivo» fanno sapere le tre sigle ai taccuini di Vicenzatoday.it. La presa di posizione del sindacato per vero risale a ieri 20 settembre quando le tre sigle hanno diramato un duro j'accuse: una pagina dattiloscritta che descrive il cosiddetto «caso del corvo» che in Etra tiene banco parecchio tempo. «Intendiamo tutelare i lavoratori da una cosa indegna» fa sapere la triplice. Del caso si occupa compiutamente anche Padovaoggi.it. Ad ogni modo le tensioni in seno ad Etra e in seno alle dinamiche nella gestione del personale non sono una novità. Non più tardi del 22 giugno 2021 una inchiesta di Vicenzatoday.it scoperchiò il cosiddetto caso «Odv» legato ad alcune dinamiche interne all'organismo di vigilanza aziendale: una bufera che non si è mai del del tutto placata. Di alcuni giorni fa è invece una querelle al vetriolo tra il sindaco di Rossano Veneto Morena Martini e il sindacato Fiadel.