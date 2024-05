Maltempo, Condifesa Tvb: "Mais e soia a rischio"

Buona parte del Basso Vicentino colpito dalle bombe d’acqua, mercoledì 60-70 millimetri di pioggia sono scesi in 40 minuti. In modo consistente colpito il comune di Barbarano-Mossano quindi Valliona nell’area Berica dove sia vigneti che i seminativi e cereali hanno subito ingenti danni. Ad avere la peggio sono stati la soia appena seminata che va in asfissia e quindi non germoglia ed il mais in parte compromesso.

Il vice presidente di Condifesa TVB l’imprenditore berico Claudio Zambon ha dichiarato: “Attendiamo le stime dei periti per fare la conta dei danni. Il nostro obiettivo è la tutela del reddito dell’imprenditore. Purtroppo ormai gli sconvolgimenti climatici sono divenuti una costante e nell’ultimo decennio il nostro territorio è stato spesso colpito da eventi atmosferici estremi”.