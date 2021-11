Meteo instabile, gli agricoltori corrono ai ripari: +30% di terreni assicurati

Dal clima pazzo mi tutelo. Lo hanno pensato anche gli imprenditori agricoli della provincia di Vicenza che nel 2021 rispetto al 2020 fanno registrare un aumento del 30 per cento nelle assicurazioni. “Soprattutto chi ha come attività i vigneti e il seminativo” spiega il vice presidente Condifesa TVB l’imprenditore berico Claudio Zambon.

Il presidente di Condifesa TVB (oltre 10mila imprese associate) Valerio Nadal ha spiegato: “Purtroppo ogni dobbiamo convivere con gli sconvolgimenti atmosferici. Le aziende assicurate saranno indennizzate ed in merito i nostri uffici stanno lavorando a pieno ritmo. Chi invece non ha provveduto ad assicurarsi dovrà far fronte ai danni con proprie risorse. Ribadisco oggi assicurarsi è fondamentale perché i repentini cambi di clima sono divenuti una costante, dobbiamo convicerci”.

Non solo grandinate

Il direttore Filippo Codato ha sottolineato: “oggi il clima pazzo è divenuto purtroppo una costante. Assistiamo a gelate fuori stagione, a piogge abbondanti e i lunghi periodi di siccità che determinano stress e perdita di qualità di alcuni dei nostri prodotti”. Codato ha proseguito: “Ci sono inoltre malattie nuove e vecchie come la Flavescenza Dorata, il Mal dell’Esca e gli insetti alieni come la cimice asiatica che sono dei veri nemici per le nostre colture e conseguentemente del reddito dei nostri associati. A questo punto risulta veramente fondamentale attivarsi con sistemi assicurativi, peraltro agevolati fino al 70% del costo, che vanno a tutelare i nostri agricoltori”.