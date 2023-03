Comuni a caccia di personale: si cercano laureati ma anche operai specializzati

Dal 7 marzo scorso sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi e sul Portale InPA i maxi avvisi per gli elenchi di idonei alle assunzioni nei Comuni (legge 113/2021). Moltissimi i profili professionali richiesti, anche esperti tecnici per il PNRR, sia laureati che diplomati e operai specializzati.

C’è tempo fino al 22 marzo (salvo proroghe) per candidarsi. Chi sarà incluso negli elenchi ci resterà per tre anni o comunque fino all’assunzione a tempo indeterminato. I singoli enti locali interessati possono assumere in sole 5 settimane chiamando gli iscritti negli elenchi tramite interpello e svolgendo una sola prova selettiva.

Tra gli enti aderenti all’innovativa procedura nel Vicentino ci sono il Comune di Pianezze, Romano D’Ezzelino, Marostica ma anche Costabissara, Recoaro Terme, Alonte e molti altri.

PER INFO: clicca qui

L’obiettivo del Maxi Concorso indetto da Asmel è anche quello di integrare gli elenchi dei profili banditi nel 2022 e messi a disposizione delle esigenze dei 4mila enti locali soci dell’associazione.

Il segretario comunale di Costabissara fa sapere «Con questa procedura gli Enti possono attingere rapidamente e senza sforzi organizzativi a una platea già motivata e qualificata». Infatti per i neoassunti è riservato uno specifico percorso formativo in ingresso, in collaborazione con SDA Bocconi di Milano. Sempre da Costabissara «Contiamo sulla massima partecipazione al maxi bando 2023 non solo degli enti ma anche dei candidati della nostra regione così da avere una varietà di profili territorialmente diversificati».