IperSimply diventa Mega: "Salvaguardati tutti i posti di lavoro"

Dalla chiusura del gruppo Auchan il punto vendita ex IperSimply di Povolaro di Dueville finalmente ha trovato pace.

"Siamo riusciti a salvaguardare tutti i posti di lavoro - ha affermato la segretaria Filcams Cgil di Vicenza Arianna Salarolo - Si tratta di 36 persone che passate da Auchan a Margherita e poi con Crai per un anno ora sono state assorbite da Unicom che ha preso il punto vendita: possiamo dire che hanno un futuro!"

Unicom ha preso in carico tutto il supermercato di Povolaro con un passaggio diretto del ramo d'azienda. Per questo motivo è stato abbastanza agevole salvaguardare tutti i posti di lavoro.

Il gruppo Unicom ha deciso di attuare un investimento importante perfar ripartire un sito che per l'azienda è strategico.

Aprirà l'insegna MEGA (la prima in provincia di Vicenza) sempre nel settore della grande distribuzione organizzata.

"Stiamo lavorando con gli ultimi passaggi contrattuali - continua Salarolo -. Sono previsti per tutti i lavoratori dei corsi di formazione presso le strutture di Unicom. Nel frattempo è stata attivata per 4 mesi la CIG straordinaria per la ristrutturazione".

"Non solo siamo riusciti a salvaguardare tutti i posti di lavoro - sottolinea Arianna Salarolo - ma anche i diritti salariali e della qualità del lavoro acquisiti nel tempo".

"Inoltre l'investimento di Unicom ci rende fiduciosi perché è evidente che si tratta di un progetto a lungo termine", conclude Arianna Salarolo della Filcams di Vicenza.