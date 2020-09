Ipab Vicenza in stato di agitazione, Usb: “vengano stabilizzati i precari"

"L' Ipab in questo momento sta attraversando un periodo di forte carenza di personale, di precariato diffuso, di appalti che si stanno estendendo. Situazione che porta nei reparti a carichi di lavoro pesanti, a tensioni tra personale e amministrazione". È quanto denuncia l'Usb in merito alla struttura Ipab di Vicenza.

"Ora la direzione Ipab - spiega il sindacato - ha indetto due concorsi rispettivamente per oss e per infermieri a tempo indeterminato. È sicuramente un fatto importante e alla luce della situazione sopra descritta abbiamo voluto andare a vedere".

"L'incontro con la direzione è stato vivace - continuano i referenti Usb - da tempo avevamo dichiarato lo stato di agitazione chiedendo la stabilizzazione del personale precario, nuove assunzioni per sopperire alle carenze, internalizzazione dei servizi infermieristici in appalto. A fronte di una situazione, che la stessa direzione ammette non sostenibile, hanno precisato che le assunzioni di infermieri servono proprio per internalizzare il servizio e chiudere il rapporto con la cooperativa, mentre per gli oss servono proprio per superare le carenze e per aprire nuovi servizi"

Per quanto riguarda la stabilizzazione dei precari "che ricordiamo lavorano in questa condizione anche da 4 anni con continui rinnovi - precisa Usb - la direzione ha specificato con fermezza che i concorsi servono anche alla stabilizzazione del personale precario".

Su questo punto sono emerse posizioni diverse. Usb ha chiesto di utilizzare la legge che consente di stabilizzare il personale con più di 36 mesi di anzianità e che questi che sono stati costanti e professionali se lo meritano. In atto di giustizia mentre "la direzione - precisa Usb - ha risposto che non ha inteso utilizzare la legge primo perché è una facoltà e non in obbligo e perche in questo modo si rischia, visto che si deve pure fare una graduatoria di stabilizzare alcuni ma non tutti. Su questo è rimasto il dissenso e sarà nostra cura fare in modo che chi rientra nella legge venga stabilizzato".