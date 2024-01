«Supplenti brevi» senza stipendio? Forse in arrivo i saldi

Se tutto fila liscio oggi 19 gennaio il Ministero dell'istruzione dovrebbe cominciare ad accreditare gli stipendi per circa 15mila insegnanti precari noti al pubblico come «supplenti brevi». Questa almeno è stata la rassicurazione del ministro Giuseppe Valditara che da settimane deve scontare le proteste di alcune organizzazioni sindacali come la Gilda. Il monte paghe ancora non allocato nei conti bancari dei dipendenti ammonterebbe a trecento milioni di euro: in Italia sarebbero oltre 70mila gli insegnanti precari a secco (così rileva la testata di settore Orizzontescuola.it). Per circa 55mila il danaro dovrebbe essere stato già versato: all'appello, per l'appunto, ne mancherebbero 15mila. Di più, i dati che informalmente sono circolati tra le organizzazioni sindacali vicentine parlano di «cinquecento dipendenti senza stipendio da ottobre o col mensile retribuito solo a fasi alterne tra Vicenza e provincia». Si tratta di una disfunzione cronica che, come spiega Paolo Ferrario con un approfondimento pubblicato su l'Avvenire il giorno 11 gennaio, è entrata a far parte del panorama delle magagne dell'istruzione pubblica italiana attorno tra il 2013 e il 2014: una fotografia che per di più combacia con quella scattata proprio da Orizzontescuola.it.

Tra il 2013 e il 2014, a scavalco tra i governi Letta e Renzi, la pubblica amministrazione infatti modificò il sistema per il pagamento dei precari assegnati alle supplenze brevi introducendo un percorso triangolato tra ministeri che rende molto più complicato l'accredito dei saldi dovuti. Al tempo tra i lavoratori ci fu chi incolpò l'esecutivo, chi le alte burocrazie ministeriali, chi parlò di manovra pensata per ritardare i pagamenti di una pubblica amministrazione coi conti boccheggianti, chi di punizione nascosta per una platea di lavoratori politicamente affine alla sinistra e assai poco ben disposta sia col Pd che col centrodestra. Insomma le voci tra gli insegnanti si moltiplicarono senza sosta, ma le proteste non furono mai eclatanti anche perché i cosiddetti precari brevi sono in assoluto la categoria più debole e più difficilmente rappresentata anche in seno alla galassia sindacale. Tuttavia, al di là della ragioni sulla base delle quali si elaborò quello standard di pagamento, ragioni ancora non chiare per vero, da un decennio i precari con contratto per supplenza breve, non ricevono puntualmente lo stipendio, in tutto o in parte, specie in questo periodo dell'anno. Ovviamente questo stato di cose si riverbera anche nella provincia berica: alle telecamere di Vicenzatoday.it due docenti di scuola media che insegnano nell'Ovest vicentino ad Arzignano (si tratta di Antonina Ragusa e Sabina Bardelli) hanno spiegato per filo e per segno, anche sul piano del vissuto personale quanto «questa situazione» possa incidere negativamente sulla vita di tutti i giorni. Gli insegnanti precari, come moltissimi altri infatti, vivono di stipendio. Quando un'entrata certa comincia a mancare immediatamente si fanno sotto gli spettri: dal mutuo da pagare «alle cure mediche» che diventano più difficili se non impossibili.

GIRO DI BOA? NON È DETTO

Adesso dunque, almeno per il 2024 ci dovrebbe essere un giro di boa. «L'esigibilità dei pagamenti - aveva spiegato Valditara in una nota riportata per l'appunto dall'Avvenire - sarà a partire dal 18 gennaio e riguarderà tutti i ratei pregressi del 2023, compresi gli emolumenti del mese di dicembre che sono stati autorizzati dalle scuole». Dal dicastero di viale Trastevere come da quello dell'Economia pare si voglia chiudere una volta per tutte col cortocircuito iniziato nel 2014.

Epperò i sindacati, pur dando credito agli annunci di queste settimane stanno aspettando al varco la burocrazia ministeriale dalla quale si attendono risultati fattivi. Infatti per ovviare a questi problemi non servono modifiche alla legge o iniziative dell'esecutivo di marca politica. Ciò che serve è una riorganizzazione del servizio esclusivamente su base amministrativa. Ad ogni modo però, se si procede con l'analisi lessicale delle parole del ministro, che è un giurista e un docente universitario di diritto, ci si accorge che quest'ultimo non parli di accredito effettivo, bensì di esigibilità. Che sono due cose distinte.

IL DUBBIO

E quindi da oggi il denaro non versato in precedenza sarà tutto accreditato? E poi i versamenti saranno regolari oppure fra qualche settimana la giostra dell'angoscia ricomincia uguale a prima? «Stiamo vivendo questa situazione molto male» fanno sapere ai microfoni di Vicenzatoday.it sia Bardelli che Ragusa: le quali non sono null'altro che l'esempio plastico di come il cul de sac incancrenitosi al Ministero dell'istruzione da anni avveleni la quotidianità e poi la vita di chi campa del proprio lavoro quando questo non viene regolarmente retribuito.

IL «DANNO OLTRE LA BEFFA»

Peraltro gli stipendi degli insegnanti italiani sono ben più bassi della media europea. Questo è il lamento ciclico delle organizzazioni sindacali che rispetto a quanto vissuto da chi oggi non percepisce lo stipendio se non a singhiozzo «spinge molti a parlare di danno oltre alla beffa». Ad ogni modo Bardelli e Ragusa nel distillare il loro ragionamento non usano mezze misure: «Lavoriamo ogni giorno come insegnanti: non possiamo stare senza stipendio».

LO SCENARIO

Più in generale il tema dei ritardi della pubblica amministrazione è noto. Riguarda gli stipendi la cui erogazione è in capo non solo alle articolazioni centrali ma pure agli enti regionali o locali: basti pensare al bailamme scatenato dagli arretrarti non corrisposti al personale medico della sanità veneta. E poi c'è il dossier dei pagamenti lumaca ai fornitori dello Stato e delle amministrazioni pubbliche in genere. Un tarlo che da anni avvelena i rapporti con le imprese private che ottengono incarichi per la fornitura di beni e servizi.

ASCOLTA L'INTERVISTA A BARDELLI E RAGUSA