Inflazione: alimentari in calo per la prima volta dopo due anni

Per la prima volta da oltre due anni scendono i prezzi degli alimentari, che fanno registrare una diminuzione dello 0,1% rispetto al mese precedente. È quanto emerge dall’analisi di Coldiretti sui dati Istat sull’inflazione a ottobre dalla quale si evidenzia che a raffreddare la corsa dei prezzi è la brusca frenata della verdura che a ottobre cala addirittura del 2,4% rispetto a settembre.

“Un andamento che – sottolinea Coldiretti Vicenza – potrebbe aiutare a rilanciare i consumi nel settore in calo in quantità del 4,4% nei primi nove mesi dell’anno. Si tratta del primo mese dall’entrata in vigore del patto anti inflazione, che deve garantire il rispetto della normativa vigente in materia di contrasto alle pratiche commerciali sleali di cui al D. Lgs 198/2021 ed in particolare quella relativa al divieto di vendita sottocosto e assicurare che non si producano distorsioni nella ripartizione del valore e di una equa remunerazione, a pregiudizio soprattutto delle fasi contrattualmente più deboli, posizionate a monte della filiera agroalimentare. Occorre, infatti, evitare che il peso dell’iniziativa si scarichi sugli anelli più deboli della catena salvaguardando i bilanci dei produttori agricoli e degli operatori della trasformazione, industrie e cooperative, che sono stati i più colpiti dall’incremento dei costi di produzione, tutelando il tessuto produttivo e l’occupazione.