«Busta paga alleggerita»? I lavoratori della Fis bocciano la proposta dell'azienda

Il contenzioso «sulla cancellazione del premio di produttività e partecipazione» che il vertice aziendale della Fis di Montecchio Maggiore «ha imposto al personale» sta entrando in una fase critica. Nonostante infatti la volontà del vertice aziendale di giungere ad una soluzione accettabile per le parti, la proposta di accordo è stata sonoramente bocciata dai «quattrocento» lavoratori del sito di Termoli in provincia di Campobasso. La novità è contenuta in un volantino di fuoco diramato ieri 16 maggio dai delegati dello stabilimento molisano. Dal quale quale emerge una clamorosa spaccatura in seno al coordinamento proprio dei rappresentanti dei lavoratori: coi vicentini, che almeno in parte, sarebbero più propensi ad una mediazione, che però viene graniticamente rispedita al mittente dal fronte molisano.

IL PREAMBOLO

Che l'aria in Fis «sia divenuta sindacalmente irrespirabile» lo si era intuito quando il 9 maggio una ottantina di lavoratori che facevano riferimento ad alcune sigle tra cui Filctem-Cgil, Uiltec-Uil e Usb, avevano scioperato sotto il quartier generale dello stabilimento in viale Milano a Montecchio. L'accusa nei confronti della ditta è quella di aver inopinatamente cancellato il premio «di produzione e compartecipazione» sostituendolo con una contropartita definita «una elemosina».

Mediamente «per un dipendente tipo» si tratta di seimila euro l'anno che «svaniscono» a fronte «di una sorta di misero bonus, o meglio una compensazione, di circa mille, al massimo 1300 euro». La ditta non solo viene accusata «di essersi macchiata di un voltafaccia inaccettabile» sul piano degli accordi siglati in passato, ma viene pure presa di mira per un altro motivo. Si parla infatti di un taglio sulla pelle dei lavoratori, de facto di una «busta paga alleggerita», che «arriva in una annata record per il fatturato pari a 750 milioni di euro».

In linea di massima, denuncia il fronte più agguerrito in seno alla Rsu (gli Rsu sono i delegati aziendali che rappresentano i lavoratori in ambito sindacale), l'impresa, attraverso quello che viene definito un vero e proprio escamotage, «su undici milioni di premio in ballo», che nell'arco di un anno avrebbe dovuto garantire ai dipendenti stando agli accordi pregressi, ne trattiene «più o meno otto»: lasciando così ai dipendenti, «che nel 2023 per l'appunto hanno contribuito a un risultato aziendale strabiliante pure in termini di margine operativo lordo», poco più «che briciole, pari a circa tre milioni».

CAMBIO DI PROPRIETÀ

Quali siano le ragioni profonde di questa scelta «ancora non è dato sapere». Tuttavia fra le ipotesi che una parte del sindacato starebbe valutando c'è quella di una eventuale redazione del bilancio 2023 pensata per rendere ancora più appetibile l'impresa nei confronti degli investitori. Di recente infatti la famiglia vicentina dei Ferrari ha ceduto il controllo della Fis a un fondo statunitense tra cui azionisti però «figurano pure gli stessi Ferrari». Si tratta di una circostanza che era stata ricordata più volte dal fronte ecologista veneto che da tempo chiede lumi sullo stato di contaminazione ambientale addebitato alla Fis.

Ad ogni modo quelle dei detrattori sono critiche assai puntute che si erano materializzate nel quadro dello sciopero del 9 maggio: durante il quale avevano preso la parola Germano Raniero come segretario regionale del sindacato di base Usb, Daniele Peretto come delegato Rsu per conto della Uiltec-Uil e Vittorio Spanevello come delegato Rsu per conto di Filctem-Cgil (quest'ultimo è ritratto in foto).

LA «LUNGA TRATTATIVA»

Il giorno appresso l'azienda, con un dispaccio laconico, aveva manifestato l'intenzione di voler avviare una trattativa. E così è stato. Tanto che sulle primissime la vicenda pareva volgere al bello. Infatti in un volantino datato 10 maggio e siglato «Rsu Fis Montecchio Maggiore - Lonigo e Rsu Filctem-Cgil di Termoli» si cantava infatti vittoria.

«Grazie alla mobilitazione, raggiunta ipotesi di accordo»: questo è il titolo scelto. Mentre poche righe appresso si aggiungeva un altro dettaglio: «Dopo una lunga trattativa che ci ha visto impegnati una intera giornata siamo arrivati ad una ipotesi di accordo che ci fa ottenere il 100% di premio rispetto a quanto percepito nel 2023... la lotta paga sempre». Subito dopo è iniziata la fase delle consultazioni interne ai dipendenti chiamati a bocciare o accettare quella ipotesi. Si tratta però di una rappresentazione della vicenda che i critici dell'intesa definiscono «tremendamente fuorviante» perché nelle pieghe dell'accordo il premio di seimila euro annui si riduce di un senso o poco più: spostando le lancette dell'orologio a pochi istanti prima dello sciopero.

«DOCCIA GELATA»

E tant'è che poche ore dopo la presa di posizione di chi nel Vicentino sosteneva l'intesa con la Fis, da Termoli è arrivata la bordata di tutti o quasi tutti i quattrocento lavoratori che hanno respinto l'accordo: «con un no clamoroso che è una vera e propria doccia gelata». Questi i giudizi circolati a mezza bocca. Nel volantino redatto dalle sigle Femca-Cisl Molise, Uiltec-Uil Molise e le Rsu di Femca e Uiltec poi, il verdetto di bocciatura è senza appello. «Per Termoli - si legge - l'ipotesi di accordo è insoddisfacente». Poi viene indirizzata una stoccata ad una parte delle Rsu del quartier generale montecchiano per come è stata condotta «la trattativa del 10 maggio». Si denuncia il fatto che sarebbero state escluse dalla stessa trattativa quella parte dei delegati aziendali che non hanno sottoscritto l'ipotesi preliminare avanzata dalla società.

«TAGLIO DI 6000 EURO, COMPENSAZIONE MODESTA DI 1300»

Di più, si parla di «azione antidemocratica» che può «configurare ben altro». Si parla di una assemblea dei lavoratori che aveva come oggetto la discussione sulla proposta aziendale la quale «elimina il contraddittorio di chi la pensa diversamente dagli altri» e che sancisce «la morte del coordinamento» tra i delegati aziendali fra gli stabilimenti Fis di Termoli, Lonigo e Montecchio. Il comunicato si conclude quindi con un appello diretto ai lavoratori proprio di Lonigo e di Montecchio affinché questi respingano la proposta avanzata dalla società e benedetta da un settore delle Rsu. Ma quel comunicato contiene pure una sberla a quella parte dei delegati che a giudizio dei molisani avrebbe assunto un atteggiamento troppo molle nei confronti del vertice aziendale. Le ragioni accampate sarebbero due. In primis appunto non c'è stata democrazia durante il dibattito interno. In seconda battuta la «modesta» compnsazione economica proposta, che vale «sì e no 1300 euro annui» sui sei seimila previsti da contratto, va respinto in toto anche perché per nulla consono. Addirittura «offensivo» era stato definito giustappunto durante lo sciopero del 9 maggio.

«MAL DI PANCIA E CONATI DI VOMITO»

Ora la palla passa ai dipendenti di Lonigo, pure loro sono circa quattrocento, che hanno già avviato la consultazione. In questo caso però, pur fra «mal di pancia lancinanti e conati di vomito come se non ci fosse un domani», starebbe prevalendo la linea più accondiscendente nei confronti del vertice aziendale: ovvero quella del sì.

L'AGO DELLA BILANCIA

Tuttavia il giro di boa dell'affaire Rsu-Fis è previsto fra martedì 21, giovedì 23 e venerdì 24 maggio, quando l'accordo verrà vagliato dai dipendenti di Montecchio che sono ben 1300. Quella consultazione sarà cruciale perché, numericamente parlando, le maestranze dello stabilimento dell'Ovest vicentino sono il vero e proprio ago della bilancia della partita in corso. La situazione è diventata così incandescente, in una sorta di scontro trasvrsale a machia di leopardo, che una parte dei lavoratori ha già chiesto di procedere con le votazioni nell'urna e non per alzata di mano.

«PRESSIONI INDICIBILI»

In questo senso, «in un clima ormai intossicato», c'è chi teme «pressioni indicibili» e per questo preferisce lo scrutinio segreto. In fabbrica si parla infatti di un alto dirigente della Cgil che sarebbe stato visto dalle parti di viale Milano confrontarsi con parecchi dipendenti: e soprattutto, per ragioni «ancora tutte da sondare», con la dirigenza aziendale.

Il tutto avrebbe generato «un clima di tensione che si taglia col coltello»: ora che quella presenza vada vista come un supporto ai lavoratori o come una ingerenza nella trattativa, al momento, non è dato saperlo. Ad ogni modo le relazioni in seno alle Rsu si starebbero incancrenendo: «anche perché» la situazione in futuro «potrebbe ulteriormente aggravarsi». Di più, gli echi di questo «redde rationem» in seno alle Rsu sarebbero giunti fino alle segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil.

«SOMMERGIBILI E SILURI»

La Fis non è una fabbrica qualsiasi. È il più importante stabilimento chimico del Vicentino: produce, tra le altre, princìpi attivi per la farmaceutica. In passato le relazioni sindacali sono sempre state più o meno improntate al quieto vivere: anzitutto perché il livello retributivo per anni è stato ben sopra la media. Ora però, con quelli che vengono percepiti come tagli alla busta paga, le acque «cominciano ad essere agitate sul serio».

Sotto la superficie «in molti molti sommergibili si stanno già allagando i tubi di lancio dei siluri» al grido di «à la guerre comme à la guerre». Detto in altri termini «sta per finire a stracci»: ossia si stanno acutizzando le «frizioni tra chi sostiene la linea morbida nei confronti della società e chi invece propende per quella della fermezza e del rispetto dei patti siglati in passato».

Si parla addirittura di screzi sul controllo di un fantomatico «fondo donazioni» in pancia alla Rsu: la gestione del quale sarebbe stata per troppo tempo in capo «sempre agli stessi personaggi» con modalità «assai poco entusiasmanti». Ancora, si parla di occhi puntati «su una società di distributori automatici di vivande che avrebbe a che fare con proprio con quelle donazioni. E si parla di dettagliate segnalazioni indirizzate da alcuni dipendenti alla direzione del personale o perfino alla direzione aziendale proprio sul punto specifico: anche se al momento «poco i nulla sarebbe cambiato».