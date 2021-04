Debiti per oltre 500mila euro, ma la legge li tutela

Una giovane coppia di conviventi della provincia di Vicenza, lui 40 anni, lei 35 anni, aveva dato vita a un progetto imprenditoriale mai decollato. Progetto che li aveva portati a raggiungere in pochi anni un livello drammatico di indebitamento: 380 mila euro lei, 135 mila euro lui, per un totale di oltre 500mila euro. Tuttavia il contenzioso relativo scaturito davanti al tribunale di Vicenza ha permesso ai due di azzerare le loro pendenze. Lo spiega in una nota diffusa ieri 14 aprile Monica Pagano, legale del foro di Milano (con studio anche a Brescia), che ha patrocinato i due vicentini.

Questi ultimi, sottolinea ancora l'avvocato noto nell'ambiente giudiziario proprio per la sua specializzazione in casi del genere, «volevano fondare una attività per la erogazione di corsi di formazione e di lingue, che nel giro di due anni avevano tentato di trasformare in una società specializzata nella organizzazione di viaggi di studio».

Frattanto, racconta ancora la professionista, i costi erano schizzati alle stelle, mentre gli utili non entravano. Così la coppia è stata travolta dai debiti. In questo contesto «il Tribunale di Vicenza ha riconosciuto la possibilità di applicare la legge 3 del 27 gennaio 2012, conosciuta come salva suicidi», accogliendo la richiesta degli avvocati Monica Pagano, fondatrice dello Studio Pagano & Partners di Brescia, e Matteo Marini, che hanno così commentato la sentenza: «Si tratta di un risultato estremamente positivo che restituirà ai nostri assistiti una vita normale. Grazie a questa legge, nata per tutelare principalmente privati cittadini e liberi professionisti, verrà avviato un processo di esdebitazione» detto alla grezza di cancellazione del debito, «sulla base dei patrimoni dei debitori, che si risolverà nel giro di quattro anni». Terminato questo periodo, infatti, la coppia «arriverà alla completa estinzione del debito» e avrà l'opportunità «di costruire un nuovo progetto futuro».