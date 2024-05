Sport e salute: tutto quello che c’è da sapere per evitare che la pratica, agonistica e non, faccia male

Con la bella stagione torna la voglia di dedicarsi all’attività sportiva all’aria aperta, in modo organizzato oppure individuale. Uno stimolo a muoversi di più che porta innumerevoli benefici in fatto di benessere, ma con qualche cautela: per cogliere tutti i vantaggi del consolidato binomio fra sport e salute, è bene conoscersi, monitorarsi e prevenire i problemi che potrebbero derivare dall’affrontare impreparati la propria disciplina preferita.

Ecco quindi che il conseguimento del certificato medico di idoneità all’attività sportiva, agonistica o non agonistica, può trasformarsi da semplice incombenza burocratica a vera e propria occasione per curare la propria salute a tutto tondo.

Quando lo sport fa male?

A spiegare quali sono gli aspetti da tenere in considerazione, sotto il profilo della salute, quando si inizia a praticare (o si riprende a farlo dopo tanto tempo) un’attività sportiva è il dottor Roberto Dogana, medico dello sport per Cerba HealthCare Italia, network di laboratori analisi e poliambulatori multispecialistici presente in tutto il Veneto, e che in provincia di Vicenza offre servizi di medicina dello sport a Montecchio Maggiore e Marostica.

"Da un mio recente studio – spiega il dottor Dogana – condotto durante gli anni del lockdown sulla popolazione di atleti visitati per il rilascio della idoneità sportiva agonistica e non, è emerso il dato, di cui già sospettavo e che mi ha convinto ad effettuare la ricerca, che esiste una alta percentuale di problematiche mediche connesse in maniera diretta o indiretta alla pratica sistematica di una attività sportiva. In effetti sul totale delle visite, nel 33,6 % dei casi, di cui 29,9% femmine e 70,1% maschi, dalla raccolta dei dati anamnestici venivano evidenziate situazioni cliniche dovute alle cause più svariate. Se da un lato il fattore traumatico (fratture, distorsioni, lesioni muscolari o tendinee etc.) è in rapporto diretto con discipline di contatto o con rischio intrinseco (sci, ciclismo, motorismo etc.), dall’altro è emersa tutta una serie di patologie che, anche se non direttamente collegate all’attività sportiva, possono risultare condizionate dalla pratica continua".

Di quali patologie si tratta? "Asma, disfunzioni tiroidee, diabete, solo per citarne alcune tra le più ricorrenti – prosegue il dott. Dogana – per finire poi nell’ambito cardiologico, dove aritmie (le famose extrasistole) e disturbi valvolari o coronarici possono rappresentare una specifica controindicazione alla pratica sportiva".

Proprio per diagnosticare e prevenire possibili problemi di salute connessi all’attività sportiva, è stata introdotta per legge la visita di idoneità, premessa fondamentale per indirizzare sia l’atleta agonista, sia lo sportivo non agonista, verso la pratica della disciplina più adatta alle sue caratteristiche psicofisiche. "La certificazione non è una garanzia di incolumità – sottolinea il medico – ma se effettuata in modo approfondito e con cognizione di causa, può rappresentare un buon viatico ad intraprendere nel modo migliore la propria attività sportiva".

L’importanza di essere seguiti dagli specialisti giusti

Quando si parla del certificato per l’attività sportiva agonistica o non agonistica, dunque, qualità e sicurezza devono essere al primo posto e una struttura dove farlo non vale l’altra. I poliambulatori Cerba HealthCare di Montecchio Maggiore e Marostica offrono la possibilità di sottoporsi alle visite di idoneità per la maggior parte delle discipline, grazie alla strumentazione di ultima generazione presente. I due centri offrono inoltre un’equipe di professionisti quali fisioterapisti e nutrizionisti in modo da poter seguire atleti di ogni età e di ogni livello a 360 gradi. È possibile eseguire in tempi rapidi anche approfondimenti cardiologici, oculistici, ortopedici e tutto ciò che un atleta necessita, con prestazioni che spaziano da quelle che riguardano la prevenzione e la cura degli infortuni a quelle che consentono di monitorare e migliorare la performance.

Nei centri Cerba HealthCare operano solo medici appartenenti alla FMSI, Federazione Medico Sportiva Italiana, gli unici abilitati a rilasciare i certificati a norma di legge (Decreto del Ministero della Salute del 24.04.2013). Altro grande vantaggio di rivolgersi a un centro Cerba è la stretta interazione della medicina sportiva con i laboratori di analisi e con le altre specialistiche mediche, cosa che garantisce ai pazienti un supporto completo e diversificato.

A questo Cerba aggiunge la comodità del servizio: prenotare è semplice e veloce, via web su www.cerbahealthcare.it o via WhatsApp (3342436427), dove l’assistente virtuale Voilà rende la scelta e la prenotazione degli appuntamenti ancora più facile e rapida.