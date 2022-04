Giovani Confimi Industria, Matteo Manzardo nominato vicario

Già presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Apindustria Confimi Vicenza, Matteo Manzardo è stato nominato vicario del neo nato Gruppo Giovani di Confimi Industria. Sarà al fianco del veronese Michele Ghibellini titolare di Officine Airaghi.

I due guideranno il futuro del Made in Italy per il prossimo triennio, essendo portavoce di imprenditrici e imprenditori under40.

“Complimenti e buon lavoro al veronese Michele Ghibellini, e al suo vicario, il vicentino Matteo Manzardo - ha dichiarato il presidente del Veneto Luca Zaia - In un momento storico così difficile per l’intera economia c’è un gran bisogno di giovani imprenditori, con idee giovani e con la voglia di impegnarsi anche nell’associazionismo del settore”.

“A Ghibellini e Manzardo, e a tutta la loro Giunta – aggiunge il governatore – assicuro fin d’ora la disponibilità a collaborare, ovunque sia possibile e legittimo con lo spirito che anima da sempre l’attività della Regione che ho l’onore di presiedere: fare squadra con tutti coloro che, nei rispettivi campi, abbiano a cuore il bene comune”.

“Da veneto – conclude il presidente della Regione – esprimo orgoglio per la scelta caduta su questi due esponenti di una categoria, gli imprenditori di ogni settore e categoria, che tanto hanno dato e fanno per resistere alla congiuntura avversa e per continuare a dare alla nostra terra prosperità e benessere”:

Matteo Manzardo rappresenta la seconda generazione della famiglia che, nel 1988, ha rilevato la proprietà di Rotor, azienda di Villaverla che si ocupa della produzione di rotoli in carta per macchine da ufficio.