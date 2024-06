Cgil Vicenza, il nuovo segretario è Giancarlo Puggioni

Giancarlo Puggioni, classe 1974, proveniente dall’ambiente lavorativo della sanità (da infermiere al San Bartolo fino a segretario generale della FP Cgil Vicenza) è il nuovo segretario generale della Cgil di Vicenza.

La nomina è arrivata durante l'assemblea del sindacato di via Vaccari.

Per ragioni di Statuto Giampaolo Zanni ha concluso i suoi 8 anni di carica (2 mandati). La Cgil vicentina democraticamente ha quindi optato per eleggere Giancarlo Puggioni. Si tratta di una scelta di continuità: Puggioni era già in segreteria generale con il ruolo organizzativo.

Il neo segretario ha dichiarato che ora la Cgil di Vicenza ha bisogno di ritrovarsi dentro ad un percorso condiviso e si è impegnato a mettere insieme una segreteria forte.

Tra le priorità immediate del sindacato provinciale la raccolta firme per contribuire ai referendum contro la precarietà dei contratti di lavoro, per le tutele contro i licenziamenti e per la sicurezza sul lavoro anche nel sistema degli appalti. L’obiettivo nazionale della raccolta firme, come confermato dal segretario generale Landini, è di raggiungerne un milione. In questi giorni sono già state superate le 500mila firme necessarie per presentare i 4 quesiti alla Corte di Cassazione.

All’assemblea elettiva erano presenti il segretario generale Maurizio Landini e la segretaria generale del Veneto Tiziana Basso oltre a tutti i rappresentanti delle categorie vicentine e ai delegati degli iscritti.

«Pace, ambiente, lavoro e diritti: serve recuperare radicalità di pensiero ed unità nel conflitto e nel dialogo - queste le prime parole del neo segretario - Unire la società, a partire dalla classe lavoratrice per costruire insieme un mondo migliore. Dialogare e confrontarsi per uscire dallo scontro che sta portando il mondo alla rovina. Superare il pensiero unico della crescita e del profitto, fondare una nuova giustizia con al centro i diritti, le persone e tutti gli esseri viventi. Da ragazzo lottavo e sognavo con lo slogan "un altro mondo è possibile", le ragazze e i ragazzi di oggi gridano perché un altro mondo migliore e diverso non solo sia possibile, ma sia necessario. Ringrazio per il nuovo incarico il segr. gen. Cgil nazionale Maurizio Landini, la segretaria generale Cgil Veneto Tiziana Basso e le compagne ed i compagni della Cgil di Vicenza. Questo nuovo incarico mi consegna una grande responsabilità, la forza vibrante per cui vale la pena lottare è ancora forte in me, al lavoro ed alla lotta!»