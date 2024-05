Generali, la sciarada infinita lambisce anche Veneto banca

Per quale motivo i commissari straordinari che stanno dismettendo le vestigia «della fu Veneto banca», non hanno accettato «una vantaggiosa richiesta di acquisto» di una partecipazione azionaria ancora detenuta dalla liquidazione, che avrebbe permesso di incamerare denaro fresco con cui ripagare, almeno in parte, i creditori che si sono insinuati al passivo dopo il crac del 2017? I commissari della liquidazione (Lca in gergo giuridico) si sono comportati correttamente, concentrandosi solo sulla vendita degli asset o, invece, hanno agito facendo da sponda per qualche manovra in corso lontano da Montebelluna? E questa cessione mancata è direttamente correlata con la vicenda della «guerra di potere» per il controllo del Gruppo Generali? Queste di fatto sono le domande delle cento pistole incistate in un lungo esposto alla procura trevigiana dall'associazione «Noi che credevamo nella Banca popolare di Vicenza e in Veneto banca», associazione berica che si batte per la tutela del risparmio tradito dopo il collasso delle ex popolari venete. Vicenzatoday.it aveva dedicato all'argomento un lungo approfondimento datato 12 aprile. Al quale è seguito un secondo esattamente la settimana dopo.

CARTE «CHE SCOTTANO»

Tuttavia in quelle «carte che scottano», che da giorni stanno agitando i sonni di molti nelle stanze del potere romano, c'è un vero e proprio paragrafo che si intreccia con un'altra vicenda infinita. Quella della sciarada per il controllo delle «Assicurazioni generali». Si tratta di una vera e propria «guerra di potere» almeno per come la descrive efficacemente Walter Galbiati su Repubblica lo scorso anno.

BOTTE DA ORBI PER LA MENEGHINA FERAK

Il pomo della discordia va ricercato nella Ferak spa, che è sconosciuta al grande pubblico ma ben nota agli addetti ai lavori. Ferak infatti è una finanziaria con base a Milano che ha in pancia una piccola ma significativa quota di controllo della compagnia assicurativa del Leone, considerata assieme a Banca intesa, a Unicredit e a poche altre, una delle «big sistemiche» dello Stivale.

Il controllo sulla triestina Generali è cruciale per tantissime ragioni, non solo economiche ma anche politiche: basti pensare, una su tutte, al nutrito pacchetto di titoli di Stato che si trovano nella pancia del Leone, che dalla sua sede di palazzo Geiringer in piazza Duca degli Abruzzi a Trieste (in foto la sede), si è ritagliato la terza piazza in Europa tra i gruppi assicurativi.

IN CERCA DI DENARO FRESCO

Ora il problema si pone quando i liquidatori di Veneto banca si trovano di fronte ad una offerta «allettante». Sono alla ricerca di denaro fresco per ripagare i creditori che si sono «insinuati al passivo» dopo il collasso della fu Veneto banca, oggi in amministrazione speciale. Tra di loro ci sono moltissimi piccoli risparmiatori spalleggiati dalla associazione «Noi che credevamo nella Banca popolare di Vicenza e in Veneto banca» presieduta dal vicentino Luigi Ugone. Questi piccoli risparmiatori, come i più grossi, attraverso l'operato dei liquidatori cercano di recuperare dalle spoglie della ex banca ciò che ha ancora un valore: il tutto nel solco del dettato della legge fallimentare. Tra «gli asset di pregio» con cui si può far cassa ci sono appunto le quote di partecipazione detenute, un tempo, in Ferak proprio da Veneto banca (Veba per gli addetti ai lavori).

Ancora «nel dicembre 2021» con un apposito bando, quelle quote vengono messe in vendita «al miglior offerente»: così si legge nell'esposto firmato dallo stesso Ugone quest'inverno. Il termine ultimo «per la presentazione delle offerte» è, per inciso, il 15 dicembre 2021. In quel momento tra i soci di Ferak c'è appunto Veba, c'è la Sviluppo 56 srl riferibile al finanziere di Conegliano «Enrico Marchi» e poi c'è un pacchetto che fa capo alla famiglia Amenduni. Notissimi nel firmamento economico veneto, i vicentini Amenduni controllano in toto Valbruna: gruppo che con le sue acciaierie è uno dei protagonisti dell'industria nordestina.

GLI AMENDUNI METTONO SUL PIATTO «45 MILIONI»

Sono proprio gli Amenduni, che forti delle proprie disponibilità, mettono sul piatto, questo si legge nell'esposto, una ghiotta offerta pari a «45 milioni di euro» per rilevare le quote di Ferak possedute da Montebelluna ora poste in vendita per far cassa. Poi accade qualcosa che ha «dell'incredibile» spiega Ugone ai taccuini di Vicenzatoday.it. Nonostante quella dei vicentini Amenduni sia l'unica offerta formalizzata, la quota posta in vendita, scrive Ugone nella denuncia, «non veniva aggiudicata». Il bando così viene chiuso «senza alcun provvedimento formale dei liquidatori».

A pagina 7 dell'esposto indirizzato alla procura di Treviso (che è competente perché la Lca ha sede a Montebelluna) viene poi acceso un potente faro proprio sulla condotta degli stessi commissari liquidatori che in quel momento sono Alessandro Leproux, Giuliana Scognamiglio e Giuseppe Vidau: tutti nominati da Bankitalia col concerto del Ministero dell'economia oggi capitanato dal leghista Giancarlo Giorgetti. Dicastero che assieme a via Nazionale sovrintende sulla condotta di tutte le banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa come accaduto nel 2017 a Veba e a Bpvi. In questo frangente la bordata di Ugone è micidiale giacché l'autore della denuncia ritiene che rispetto a quella decisione inattesa abbia pesato «l'influenza di elementi esterni che possano essere collegati alla presenza, tra i commissari liquidatori, della professoressa Giuliana Scognamiglio».

OFFERTA RIFIUTATA: UGONE È «INCAZZATO NERO»

Qualche riga appresso Ugone è ancora più esplicito. La non «congruità» della offerta griffata Amenduni così come sarebbe stata descritta dai commissari «non sembra attenere ai criteri di miglior realizzo». Tanto che, così per come le accuse vengono distillate nell'esposto datato 31 gennaio 2024, «sorge il fondato sospetto che il rigetto dell'offerta Amenduni sia dipeso dalla volontà dei commissari liquidatori, in particolare della professoressa Scognamiglio, di favorire la Società Sviluppo 56... che all'interno di Ferak ha la quota dell'11,92%, per un controvalore di 59,7 milioni di euro, riferibile a Enrico Marchi». La cui rivalità con la famiglia Amenduni, «per l'acquisto di Ferak... in particolare», proprio in riferimento al «pacchetto azionario di Generali da questa detenuto... è nota alla stampa».

L'accusa raggiunge il culmine quando Ugone preconizza che in qualche maniera gli appetiti degli avversari degli Amenduni «siano stati soddisfatti proprio con il rifiuto dell'offerta da parte dei commissari». Detto alla grezza il niet giunto dai commissari avrebbe, almeno in astratto, impedito agli Amenduni di aggiudicarsi il controllo della Ferak.

Per questo l'offerta degli industriali vicentini era stata così ricca tanto da andare incontro alle necessità dei risparmiatori ansiosi di veder restituiti loro parte dei crediti sfumati col crac di Veba. Per legge i commissari, il cui ruolo è assimilabile a quello dei pubblici ufficiali, hanno l'obbligo di comportarsi con imparzialità: il loro faro infatti è quello di recuperare il recuperabile a beneficio dei creditori. E proprio la mancata chance di rientro fa imbestialire Ugone, che in fase di redazione dell'esposto ai fedelissimi si dice «incazzato nero».

UNA POSIZIONE SCOMODA

Ora su Scognamiglio (il tema era già stato affrontato da Vicenzatoday.it il 19 aprile) c'è una criticità di non poco conto visto che la stessa, docente di diritto commerciale alla Sapienza di Roma e avvocato di lungo corso, è anche un componente di primissimo piano del consiglio di amministrazione di Banca Finint, ossia l'ammiraglia del gruppo finanziario che fa riferimento proprio a Marchi.

Siccome la galassia Finint è anche controparte della Lca di Veneto banca, Ugone in questa situazione ci ha visto un possibile conflitto di interesse. E così oltre a informare la magistratura ha pure inviato due raccomandate di fuoco ai soggetti in qualche modo deputati al controllo sui commissari: una a Bankitalia, l'altra al Ministero dell'economia ossia il Mef. Il motivo? Devono fugare eventuali ombre ascrivibili al peso dei nomi presenti nel cda di Finint.

Tanto che a Roma si parla di una Banca d'Italia molto imbarazzata dalle rivelazioni della stampa, anche quella economica. Un imbarazzo che potrebbe addirittura, così si mormora in via Nazionale, portare palazzo Koch a chiedere a Scognamiglio di fare un passo indietro.Sul piano mediatico la situazione è effervescente. Non più tardi del 20 aprile infatti anche l'inserto 24Plus del Sole 24 ore ha dedicato alla vicenda un nuovo approfondimento dopo quello già pubblicato il 10 febbraio. Il 4 febbraio era stato Vicenzatoday.it ad anticipare la notizia dell'esposto inviato pochi giorni prima a Treviso.

NOMI DI PESO

Ad ogni buon conto i nomi del consiglio di amministrazione di Finint pesano non poco. Oltre al presidente Enrico Marchi e a Scognamiglio in quel board figurano Fabio Innocenzi, Massimo Mazzega, Luciano Colombini (ex uomo chiave della Banca popolare di Vicenza), Giorgio Stefano Bertinetti e Fabrizio Pagani. Per ultimo ma non da ultimo, sempre il quel cda, siede pure un pezzo da novanta come Giovanni Perissinotto.

Il quale nel 2012 da amministratore delegato di Generali viene bersagliato da un attacco senza precedenti da parte di uno degli azionisti di peso della compagnia triestina. Si tratta di Leonardo Del Vecchio, re dell'occhialeria italiana: uno degli uomini più ricchi del Paese oggi scomparso per vero. Proprio sul Corsera, in una intervista del 28 aprile di dodici anni fa, Del Vecchio accusa Perissinotto di scarsa sagacia nella gestione delle Generali. Quell'intervista fa scalpore perché all'epoca Perissinotto è sulla cresta dell'onda. Non solo viene considerato vicino a Marchi, ma viene considerato anche molto vicino all'ex premier forzista Silvio Berlusconi nonché all'ex governatore veneto azzurro Giancarlo Galan.

STORIA RECENTE

Nonostante tutto però, amicizie consolidate e conoscenze nei salotti che contano non sono sufficienti a garantire a Perissinotto un posto al sole. Poche settimane appresso, il 31 maggio 2012, sempre il Corsera, racconta della clamorosa cacciata dell'amministratore delegato. Poche settimane dopo, in una lunga inchiesta uscita il 5 settembre su Repubblica, Giovanni Pons ricostruisce un pezzo del retroscena della caduta di Perissinotto. In una sorta di vortice nordestino due anni dopo Galan, assieme ad un pezzo della politica veneta, finirà invischiato nello scandalo del Mose.

Passano gli anni, sarà un fenomeno di carsismo politico oppure no, sta di fatto che sul Corsera (nonché sul Corriere del Veneto nella edizione online), Galan viene intervistato da Andrea Pasqualetto e Marco Bonet. Il che avviene non più tardi del 20 aprile 2024.

Da quelle colonne Galan, che ne dice di tutti colori, anche sul Carroccio, menziona esplicitamente Enrico Marchi (non è la prima volta che il Corvento parla del manager di Conegliano) e lo colloca tra quelli della cerchia dell'ex ministro azzurro che non gli avrebbero voltato le spalle.

IL BRADISISMO

Ed è alla luce di questo scenario che l'esposto di Ugone potrebbe aver scatenato un bradisismo negativo anche a livello politico. Non c'è solo il possibile conflitto di interessi in capo a Scognamiglio, non c'è solo la temuta «inertia in vigilando» cui sarebbero incappati negli anni il Mef e soprattutto Bankitalia, i quali avrebbero dovuto sorvegliare sulla Lca di Montebelluna e sui commissari della stessa. L'asse Marchi-Scognamiglio tracciato da Ugone si riverbera pesantemente anche in un altro ambito economico che con la politica ha a che fare e non poco: quello dell'editoria. Il motivo? La stampa infatti dovrebbe essere il cane da guardia nei confronti del potere.

ATTRITI UDINESI

Da mesi Marchi attraverso la società Nem - Nordest multimedia (il cui assetto azionario oggi assomiglia molto a un ginepraio), è diventato il pivot di una operazione importante. Che una volta conclusasi dovrebbe consacrare lo stesso Marchi «come primus inter pares» (al netto degli attriti, non pochi, che comunque sarebbero in corso specie con alcuni industriali udinesi) di una cordata editoriale importante per due motivi.

Uno, la veneziana Nem ha rilevato la parte nordestina della famiglia dei quotidiani un tempo in mano al gruppo Espresso (in primis La Nuova Venezia, il Mattino di Padova e la Tribuna di Treviso). Due, «per una sorta di captazione gravitazionale» anche Tva Vicenza e Il Giornale di Vicenza (che fanno rifermento alla Confindustria della città palladiana) si stanno avvicinando alla galassia Marchi - Nem, a sua volta in avvicinamento all'establishment che nel Veneto guarda al governatore leghista Luca Zaia.

DALLA VECCHIA E LA CONFINDUSTRIA

Nel cda della Nem infatti ha trovato posto Laura Dalla Vecchia, attuale presidente di Confindustria Vicenza, da tempo in buonissimi rapporti col sindaco berico del Pd Giacomo Possamai: il cui padre Paolo, già «apprezzato direttore» tra gli altri del Mattino di Padova e del Piccolo di Trieste, non solo siede in cda assieme a Dalla Vecchia: ma è pure l'uomo identificato da Marchi per plasmare il neonato soggetto editoriale nordestino.

Il quale soggetto per certi aspetti ricorda ciò che fu la compagine editoriale in capo al Gazzettino diretto «dall'indimenticabile» Giorgio Lago: se Marchi e i suoi abbiano davvero in mente uno schema simile e se saranno all'altezza dello stesso Lago, scomparso nel 2005, sarà solo il tempo a dirlo ovviamente.

LA PROTOGALSSIA NEM E IL «RE DEI TRATTORI»

Ad ogni buon conto che la traiettoria assunta da Marchi sia di natura strettamente finanziaria o che dalla protogalassia Nem possa nascere un kombinat di natura anche politica, come sostengono a mezza bocca non pochi esponenti leghisti vicini al numero uno del Carroccio Matteo Salvini, forse è presto per dirlo. Ciò che rimane però è che tra i soggetti che Galan, intervistato appunto dal Corsera, menziona fra quelli rimastigli vicini c'è proprio Mario Carraro.

Il «re dei trattori», come affettuosamente lo chiamano i suoi amici di Confindustria Padova, è uno degli imprenditori «più in vista del Veneto»: e tra i corridoi di palazzo Madama come di Montecitorio viene già indicato come ipotetico candidato governatore nel Veneto per un centrosinistra a trazione liberale tacitamente allargato all'ala moderata e «anti-salviniana» del Carroccio. Ala che fa riferimento proprio all'attuale presidente della giunta regionale Luca Zaia. I cui aficionados peraltro da giorni stanno sparando a palle incatenate sulla candidatura «salviniana» alle europee del generale Roberto Vannacci.

Fantapolitca? Rimescolamento delle carte in corso? Si vedrà. Sullo sfondo però c'è un altro dettaglio. Il figlio di Mario Carraro, Enrico, siede pure lui nel cda di Nem. Se il babbo di Enrico dovesse scendere in politica, avere un figlio nel cda di una delle più importanti imprese editoriali del Nordest potrebbe essere di buon auspicio.

QUESTIONE APERTA

Epperò rimane da capire se l'operazione editoriale cara a Marchi, almeno in termini di immagine, abbia potuto trarre beneficio dal mancato acquisto delle quote di Ferak, oggi in pancia alla Lca di Montebelluna, da parte degli Amenduni: che per l'appunto si sono visti rifiutare «l'allettante offerta» proprio dai liquidatori nominati da Bankitalia. Questi ultimi in passato peraltro, per ragioni di riserbo istituzionale, hanno fatto sapere di non poter commentare gli addebiti mossi loro da Ugone e mossi allo stesso Marchi.

Anche quest'ultimo, come riporta Vicenzatoday.it del 19 aprile, fa sapere che, almeno al momento, non commenterà i rilievi messi nero su bianco dalla associazione vicentina. Che in qualche modo ha fatto intravedere le trame di una vicenda ancora in divenire. Rispetto alla quale altri dettagli saranno scanditi nella prossima inchiesta di Vicenzatoday.it dedicata al caso.