 Lavoro, Open Day per la selezione di 49 risorse

E-work, gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali, è alla ricerca di 49 risorse a Bassano del Grappa: il focus è sul settore manufatturiero con 33 posizioni, ma opportunità si aprono anche per lavoratori della GDO e della ristorazione. La ricerca si rivolge a profili specializzati, ma anche alle prime esperienze. Per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, e-work ha organizzato per mercoledì 20 ottobre un Open Day presso la filiale di zona di Bassano del Grappa: un’intera giornata, dalle 9 alle 18, “porte aperte” durante la quale chi cerca lavoro può recarsi in filiale portando il proprio CV e prenotare un colloquio con i selezionatori di e-work.

“In questo momento di ripresa del lavoro, nell’area di Bassano del Grappa evidenziamo la crescita delle ricerche nel settore manufatturiero che registra un + 40% rispetto allo scorso anno. In questo momento la ricerca si concentra in particolare su operai con o senza esperienza, soprattutto giovani, under 35, da inserire in azienda e da far crescere con adeguati percorsi di formazione” dichiara Boris Bonugli Area manager e-work per l’area Nord – Est. “Giornate come quella programmata per il 20 ottobre hanno pertanto un’importanza fondamentale per chi è in cerca di un lavoro o di un cambiamento professionale per farsi conoscere, presentarsi e valorizzare esperienze e competenze”

Tra i profili in questo momento più difficili da reperire sul territorio, cui, tra gli altri, si rivolge, in particolare l’Open Day del 20 ottobre, figurano: meccanici, addetti all’assemblaggio (con lettura disegno meccanico), magazzinieri (con uso muletto), ma anche operai addetti al picking, addetti alla linea per produzione alimentare e alle vendite per GDO. I contratti proposti variano in base all’esperienza e sono a tempo determinato. Tutte le Posizioni aperte nell’area di Bassano del Grappa sono disponibili al link: https://bit.ly/OpenDay-BassanoDelGrappa.

L’Open Day e-work del 20 ottobre si terrà presso la Filiale di Viale dei Martiri 38/42 – Bassano del Grappa (orario: 9-13, 14-18) L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006. I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy - Regolamento (UE) 2016/679 - all'indirizzo web: www.e-workspa.it

e-work

e-work è un’agenzia per il lavoro nata nel 2000 e presente sul territorio nazionale con 36 filiali; attraverso il lavoro di 210 professionisti, serve annualmente oltre 1.200 aziende e 40.000 persone. Grazie a una rete di divisioni specializzate anche nella ricerca e selezione di profili di difficile reperimento - come nell’ ambito ICT, Finance e Banking e Cyber Security - e-work è in grado di affrontare e gestire le necessità di compagnie multinazionali e corporate, enti pubblici, aziende dal profilo nazionale e regionale. I servizi offerti spaziano dallo Staffing (Temporary e Permanent), alla Formazione anche Finanziata, dall’Outplacement all’Assessment, sino alla gestione delle Politiche Attive del Lavoro. Nel 2016 e-work ha lanciato il format e-workafé: caffetterie del lavoro che creano un ponte diretto tra svago e mondo lavorativo. Attraverso la Fondazione Pino Cova l’agenzia si occupa di promuovere l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani in condizioni di emarginazione sociale e disabilità, fisica e psichica.