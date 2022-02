Ava, continua la tensione tra i sindacati

Non cessa la querelle sul cosiddetto mancato rinnovo della elezione dei rappresentanti sindacali aziendali (in gergo Rsu) in seno ad Ava, la spa pubblica intercomunale con base a Schio che gestisce il ciclo della igiene ambientale nel comprensorio dell'Alto vicentino. Ieri 14 febbraio (ne ha parlato Vicenzatoday.it) era stato il sindacato di base Usb a incrociare le lame con Cgil-Fp e Cisl-Fit. Poche ore fa è giunta anche la presa di posizione di Uil-Trasporti. «Le elezioni delle Rsu - si legge in un dispaccio diramato ieri e che porta la firma del segrtario territoriale del dipartimento ambiente per Veronese e Vicentino Gabriele Murina - sono disciplinate dall'Accordo confederale nazionale che ha sottoscritto per accettazione anche Usb, vengono svolte sulla base di una calendarizzazione nazionale e pertanto siamo d'accordo nel procedere alle elezioni ma, come avviene dal 2013 anno di nascita delle Rsu per il settore igiene ambientale, solo su base nazionale. Dispiace - si conclude nella nota - vedere come la Usb metta in campo questi attacchi strumentali, con un tentativo di delegittimazione nei nostri confronti, che non permette un clima favorevole e costruttivo per una interlocuzione produttiva».