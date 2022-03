Decreto accise? «I ribassi alla pompa non sono automatici»

Ieri 22 marzo poco prima delle 8 del mattino è entrato in vigore il decreto governativo che taglia le accise sui carburanti per un importo pari a 25 euro al litro. Il ribasso però non è stato immediato ovvero non ha coinvolto tutti gli impianti. Il che vale per la provincia berica come per il resto del Paese (Vicenzatoday.it aveva già affrontato l'argomento ieri peraltro).

Ora però la questione si è ulteriormente complicata quando tra le categorie della distribuzione del carburante sono state diffuse alcune note dei responsabili territoriali i quali a malincuore hanno dovuto confermare che dal governo, che era stato interpellato dai diretti interessati, non verrà riconosciuto nulla sui carburanti in giacenza alla data di entrata in vigore del decreto sul taglio delle accise. Ossia per il carburante finito nei serbatoi sotto le pompe e acquistato senza sgravio sulle accise (che sono un tributo indiretto che si paga sui carburanti e su altri beni) il gestore della pompa se vorrà praticare un ribasso dovrà farlo di tasca sua fino a quando il taglio della accisa (che però è limitato nel tempo) coprirà un nuovo acquisto di carburante. Gli esercenti che si adeguano subito quindi potrebbero rimetterci un bel po' di soldi. Ed è questo il motivo per cui nel Vicentino come nel resto del Belpaese i ribassi alla pompa si vedono «ma anche no». Insomma «i ribassi alla pompa non sono automatici», commentano in modo sardonico molti gestori. Detto alla grezza quindi i prezzi scenderanno poco e non scenderanno sempre, subito e dovunque, perché il governo non applica il ribasso delle accise alle giacenze già acquistate dai gestori delle pompe.

Uno degli aspetti più singolari del caso riguarda le stazioni che hanno deciso per i ribassi più repentini. Fra queste «le più solerti, specie a Vicenza e dintorni» sono state quelle a marchio Eni. Fra gli addetti ai lavori così è partita una sorta di catena di Sant'Antonio dell'ironia o del sarcasmo «dipende dai punti di vista». L'Eni fa moral suasion «affinché nelle pompe che espongono il suo brand si abbassi il prezzo? Beh se lo può permettere a costi irrisori dopo quello che ha realizzato con la speculazione di queste settimane. Magari da palazzo Chigi è arrivata una ramanzina per il cane a sei zampe che chissà che profitti extra avrà incassato grazie alla speculazione». I gestori fanno fatica a mettere la faccia davanti alle critiche. L'Eni è un colosso mondiale e non voglio inimicarselo, come non vogliono inimicarsi altri big stranieri.

La speculazione però non ha coinvolto solo le multinazionali dell'energia. Ha convolto anche broker, mediatori, consulenti di altissimo lignaggio, direzioni generali nei ministeri che contano non solo in Italia. Si parla di navi piene di metano liquefatto o di gasolio che cambiano armatore nell'arco di una nottata, di prezzi che schizzano, di derivati usati come slot machine «nonché di imprese e cittadini inermi». Questi almeno sono i boatos che da giorni rimbalzano tra palazzo Madama e Montecitorio. Rimane da capire se i parlamentari, cui le leggi e la Costituzione conferiscono un potere di indagine straordinario (si chiama sindacato ispettivo in gergo costituzionale), vorranno o potranno davvero fare luce su alcuni lati oscuri dell'affaire carburante che ha messo in imbarazzo pure lo stesso governo capitanato dal premier Mario Draghi. Come ricorda Today.it il ribasso concepito da palazzo Chigi sarà in vigore per un mese. Che cosa succederà in seguito è la vera incognita.