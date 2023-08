Danni da maltempo, Volksbank è vicina alle famiglie ed imprese vicentine

Il maltempo e la grandine che hanno colpito buona parte della provincia di Vicenza hanno causato ingenti danni, la cui entità complessiva per tante persone coinvolte è quantificabile soltanto ora che sono disponibili le perizie oppure le stime sommarie.

Volksbank offre ai clienti della provincia di Vicenza condizioni agevolate per il ripristino del patrimonio aziendale e privato, ovvero delle attività lavorative e delle abitazioni che sono state coinvolte dal maltempo. I finanziamenti richiesti seguiranno un iter prioritario.

“Con questa iniziativa dimostriamo la nostra vicinanza alle famiglie ed imprese del vicentino recentemente colpite dal maltempo, a cui desidero esprimere la massima solidarietà in questo difficile momento. Come Banca regionale, per noi è importante dare risposte rapide e trovare soluzioni personalizzate insieme al cliente. In questo momento vogliamo più che mai essere un punto di riferimento sicuro e affidabile per le persone coinvolte”, afferma Andrea Garbin, direttore Area Vicenza e Marostica di Volksbank.