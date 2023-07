Maltempo, danni in agricoltura: abbattuti filari di vigneti e impianti arborei

Grandinate e vento hanno interessato i territori di Sarego, Lonigo e Grancona. Nella parte Est invece soprattutto un vento fortissimo ha colpito i Comuni di Montegalda, Camisano V., Grumolo delle Adadesse e Torri di Q.. Tetti scoperchiati, abbattuti filari di vigneti e impianti arborei oltre ad altre colture.

Il direttore dell’Ufficio berico di Condifesa TVB Alessio Perrone è già al lavoro per la conta dei danni assieme ai tecnici, la situazione non si presenta difficile come qualche giorno fa.

Il presidente Valerio Nadal ha sottolineato: “chi è assicurato non avrà problemi e sarà indennizzato in modo pressoché totale per il raccolto perso. Per chi ha aderito al Fondo mutualistico ci saranno inoltre risarcimenti anche per i danni causati dal forte vento ai pali e piante spezzate con un indennizzo fino a 2mila euro per ettaro e 10mila euro per azienda. Un contributo per aiutare l’azienda a ripristinare il vigneto in modo ottimale”.

Filippo Codato direttore Condifesa TVB ha concluso: “quantificare i danni di questo evento ora è difficile perché si tratta di situazioni molto puntiformi. Nelle prossime settimane saremo in grado di verificare l’importo del danno puntualmente”.