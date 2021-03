Crisi Forall, a caccia di investitori: sul piatto anche il marchio

All'ultimo tavolo di confronto è emerso un "aspetto che fino ad oggi non era preso in considerazione nella proposta avanzata dall’azienda ai vari player del settore"

Le organizzazioni sindacali e la Rsu aziendale hanno effettuato in Confindustria Vicenza un incontro tecnico con l’azienda Forall alla presenza dell’amministratore delegato Sanavia e dell’advisor Tintinelli per dare seguito agli impegni condivisi al tavolo regionale del 1 marzo.

"L’azienda - spiegano i sindacati in una nota - ha ribadito che fino a questo momento non hanno ricevuto risposte strutturate da potenziali soggetti interessati ad acquisire Forall. Abbiamo quindi sollecitato la necessità di costruire una proposta di ampio respiro che tenga in considerazione marchio e struttura produttiva nel suo insieme. Su questo punto l’azienda ha aperto alla disponibilità di mettere sul tavolo anche il marchio oltre alla parte industriale e quindi ad approfondire se ci sono degli ulteriori interessamenti a riguardo".

"Riteniamo fondamentale questa apertura dell’azienda essendo il tema del marchio e quindi della sua cessione, un elemento di novità importante - sottolineano - aspetto non secondario che fino ad oggi non era preso in considerazione nella proposta avanzata dall’azienda ai vari player del settore. Continuiamo, dopo questo primo incontro a lavorare su questo percorso valutando attentamente tutti i potenziali interessamenti. È evidente che se non ci fossero risposte in tal senso dovremmo, insieme alla Regione e al Mise ragionare su altre ipotesi per impedire la chiusura di Forall".

Il tavolo di confronto si riaggiornerà il giorno 26 marzo.