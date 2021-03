Crisi Forall, tra cassa covid e nuove iniziative di lotta

Si svolta in mattinata l’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori Forall. I sindacati hanno presentato gli elementi di novità emersi dall'ultimo tavolo svoltosi il 26 marzo scorso: "L’azienda in primis ci ha confermato di procedere con la richiesta di una nuova cassa covid come previsto dalla recente normativa, fino al 30 giugno", riferiscono in una nota i sindacati.

"L’altro aspetto - continuano - è stata la comunicazione fornitaci sempre dall’azienda di alcuni soggetti che hanno espresso un potenziale interesse su Forall/Pal Zileri. È evidente che il fatto di avere insistito molto sulla necessità di rivedere la proposta iniziale, ad una più strutturata (impianto e marchio) avanzata dall’azienda a potenziali soggetti, ed ora avere a disposizione ulteriore tempo per lavorare in tal senso; sono elementi di potenziale positività per ricercare soluzioni di prospettiva futura. Vogliamo essere molto realisti e fare i dovuti passaggi per capire e valutare quanto solidi siano questi interessamenti e ricercarne ulteriori. È un primo passo avanti convinti che la strada che abbiamo sostenuto fin da subito sia quella giusta".

"Ora tocca alle istituzioni - sottolineano - a partire dal tavolo del Mise che chiediamo con insistenza la riconvocazione, confermare quelle disponibilità di strumenti dichiarate nell’incontro del 5 gennaio per il rilancio del marchio e dell’attività produttiva".