Brenta Pcm, in ansia per 170 dipendenti

Il futuro di quasi duecento dipendenti della Brenta Pcm di Colceresa (comune nato dalla fusione di Mason e Molvena) potrebbe decidersi nei prossimi giorni. I sindacati confederali del settore chimico, ossia Cgil-Filctem, Cisl-Femca e Uil-Uiltec in una nota congiunta diramata ieri 8 ottobre hanno espresso preoccupazione per per la «crisi aziendale profonda» che ha colpito la società. Tuttavia mentre le ore passano le novità si accavallano. Oggi i sindacati hanno incontrato il socio di minoranza, ossia Veneto sviluppo, che poi è la holding della Regione veneto per le partecipazioni.

«Da quanto abbiamo capito - spiega Giuseppe Rosa, delegato da parte di Cisl-Femca per seguire la vertenza - Veneto sviluppo sarebbe pronta a rilevare se non a traghettare la maggioranza ad un socio forte che pare seriamente intenzionato a sviluppare il progetto industriale. Di contro non abbiamo avuto alcun chiarimento - fa sapere ancora Rosa - circa le intenzioni della attuale proprietà, il fondo Assietta, in merito alla proposta di un altro socio del quale però non si sa nulla». Per i sindacati in questo momento è bene non perdere tempo anche perché cominciano a materializzarsi parecchie incertezze «già sulle buste paga della prossima settimana».

Ad ogni buon conto la situazione rimane tesa. «Se abbiamo fortuna» tra lunedì e martedì i delegati della triplice dovrebebro incontrare i vertici aziendali per cui «la fase interlocutoria» che ha caretterizzato questo fine settimana dovrebbe, «almeno in teoria», diradarsi. Lunedì invece rimarca tiziano Cortese di Ultec-Uil «è in programma l'assemblea dei lavoratori durante la quale faremo il punto della situazione assieme ai dipendenti della ditta». La Brenta Pcm è una ditta specializzata nel settore degli stampi plastici molto nota nel comprensorio di Bassano-Marostica. Il gruppo tra Italia e Messico conta trecento dipendenti: 170 dei quali nella sede di Colceresa-Molvena.