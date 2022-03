Processo Stanghellini, «accolto il ricorso» della triplice

È stata depositata ieri 24 marzo presso la cancelleria del Tribunale di Vicenza la sentenza «che di fatto accoglie il ricorso promosso dalle organizzazioni sindacali Filcetm Cgil, rappresentata dagli avvocati Paolo Lando e Marco Ceresani, Femca Cisl, rappresentata dagli avvocati Anna Faccin e Ivo Santolin e Uiltec Uil, rappresentata dall'avvocato Gianmarco Tiso, per attività antisindacale» nei confronti dell'azienda Fratelli Stanghellini di Arzignano». È questo il passaggio fondamentale di una nota congiunta diramata appunto ieri dai vertici provinciali della Cgil-Filctem e dalla Cisl-Femca che appunto alla Uil-Uiltec erano intervenuti a più riprese nell'ambito di un contenzioso sindacale che era approdato davanti al giudice del lavoro del quale peraltro Vicenzatoday.it si era occupato a più riprese ultima delle quali in un servizio del 25 febbraio.

«Questa sentenza - spiegano nella nota Giuliano Ezzelini Storti e Daniele Zambon segretari provinciali per il Vicentino rispettivamente di Filctem e di Femca - non solo ristabilisce la prerogativa che ci era stata preclusa di esercitare un diritto costituzionale cioe? di fare sindacato ed organizzare e rappresentare i lavoratori all'interno dell'azienda». Poi un'altra considerazione: «Cosa altrettanto importante, è che la sentenza del tribunale di Vicenza stabilisce che l'azienda deve continuare ad applicare il contratto nazionale di riferimento nel settore della Concia firmato da Filctem Cgil-Femca Cisl- Uiltec Uil ed Unic».

Ieri in serata peraltro era intervenuto con un anuova nota anche Giampaolo Zanni, il segretario generale della Cgil vicentina che a sua volta aveva spiegato come la sentenza fosse importante perché ripristina il diritto di attività sindacale di Cgil, Cisl e Uil di categoria, cioè di fare organizzare sindacali e di rappresentare nonché tutelare le lavoratrici ed i lavoratori, rispetto ad uno stesso diritto che l'azienda voleva precludere scegliendo di applicare» un contratto nazionale, quello di Federconcia, «scelto a piacere». Nei giorni a venire la triplice, stando a quanto si legge nella nota, tornerà a far sentire la sua voce e a fornire ulteriori dettagli della vicenda visto che nel dispaccio nulla viene detto della parte più rilevante della causa, ossia quella in corso contro la conceria Tre emme di Zermeghedo.