Condifesa TVB: Nadal confermato presidente, due imprenditori berici nel Cda

Approvato Bilancio in crescita nel 2020

Nominato il nuovo Cda di Condifesa TVB (Treviso-Vicenza-Belluno) e approvato il bilancio 2020. Un bilancio in continua crescita e che al 31 dicembre 2020 registra un fatturato di 43,5 milioni. Condifesa TVB (oltre 10mila imprese associate) tutela i suoi soci da danni causati dal maltempo e malattie delle colture.

Riconfermato alla presidenza di Condifesa per la quinta volta consecutiva Valerio Nadal imprenditore di Santa Lucia di Piave, i componenti sono 15 e ci sono due nuove entrate, gli imprenditori vicentini Alessandro Sinigaglia e Davide Fioravanzo. Il nuovo Cda rimarrà in carica fino al 2023.

Soddisfazione è stata espressa dal riconfermato presidente Nadal: “Ringrazio il mio vice uscente Pierluigi Buratti che in questi anni ci ha dato un ottimo apporto per la crescita della nostra realtà associativa. Ora è fondamentale creare un consiglio di giovani che devono dare una mano a Condifesa per favorire il cambio generazionale”.